Dünya Kadınlar Günü, Alanya Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle 8 Mart Cuma günü kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tarihi Kızılkule’de, “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına-Alanya’nın İpek Serüveni” ismiyle bir sergi ve Kızılkule yanındaki tarihi sarnıç yapısında ise “Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi” konferansı ile “Siyah-Beyaz Fotoğraflarla Alanya İpek Serüveni Fotoğraf” sergisi düzenlenecek.

DUT AĞACINDAN DOKUMA TEZGAHINA-ALANYA’NIN İPEK SERÜVENİ

Alanya Belediyesi’nin 2015 yılına başlattığı “Dut Ağacından Dokuma Tezgâhına” isimli proje ve proje kapsamında Alanya ipeğinden dokunan kumaşlar, ipek iç ve dış giyimler, gecelikler, gelinlikler, gömlekler, mendiller, ibrişim kuşaklar, cibinlik, yatak örtüleri kozadan çiçekler Kızılkule’deki sergide, “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına - Alanya’nın İpek Serüveni” başlığıyla ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacak. Sergide aynı zamanda, Alanya’nın bin yıllık yaşayan kültürel mirası ipek ve ipek böcekçiliğinin önemine de vurgu yapılacak. Bilindiği gibi Alanya ipeği; Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı çalışmalarla “Alanya Yöresi Geleneksel İpek Kültürü” ismiyle Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri listesine girmiştir.

TARİHİ SARNIÇ YAPISINDA “ALANYA İPEK BÖCEKÇİLİĞİ MEKTEBİ”-KONFERANSI VE “SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAFLARLA ALANYA’NIN İPEK SERÜVENİ” SERGİSİ DÜZENLENECEK

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahsen Günbulut tarafından “Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi” ismiyle bir konferans verilecek. Tarihi sarnıç yapısında düzenlenecek konferansta, Öğretim Üyesi Günbulut, 1938 yılında Alanya’da kurulan ve 136 öğrencisi bulunan Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi’yle ilgili katılımcılara bilgiler sunacak. Aynı zamanda Alanya ipeğinin hikayesini anlatan Siyah-Beyaz Fotoğraflarla - Alanya İpek Serüveni Fotoğraf sergisi de izleyicilerle buluşacak.

BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenecek etkinliklere vatandaşlarımızı davet etti. Belediye Başkanı Yücel, “Tarihi Kızılkule’de düzenlenecek ve 8 Mart Cuma saat 14.30’da açılışı gerçekleştirilecek “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına-Alanya’nın İpek Serüveni” sergisi ile saat 16.00’da Kızılıkule yanı tarihi sarnıç yapısında düzenlenecek “Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi” konferansına vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sergilerimizi, vatandaşlarımız 18 Mart’a kadar Kızılkule ve Sarnıç yapısında ücretsiz ziyaret edebilirler” dedi.