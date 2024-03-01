Türkiye Dans Federasyonu (TDF)ve Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün tarafından Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen dans yarışmasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu öğrencileri Yarı Finale kadar mücadele ederek ‘Salsa’ kategorisinde Alanya ve ALKÜ’yü başarıyla temsil ettiler.

ALKÜ’DEN GENÇLERE VE HOCALARA TEŞEKKÜR

Yarışmada başarı gösteren topluluk öğrencilerine ve hocalarına ALKÜ’den teşekkür mesajı geldi. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

‘’Türkiye Dans Federasyonu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Akdeniz Üniversitesinde düzenlemiş olduğu dans yarışmasına Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor daire başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu üniversitemizi temsil etmiştir. İlk olarak katılmış olduğu bu büyük organizasyonda Geleneksel ve Modern dans topluluğu üyeleri yarı finale kadar mücadele ederek Salsa kategorisinde üniversitemizi başarıyla temsil etmiştir. Başta akademik danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Bilgin karademir ve Alanya Dans antrenörleri Onur Ayhan, Aykut Simay hocalarımıza ve emeği geçen tüm üyelerimize bu başarılarından ötürü teşekkür ediyoruz.’’