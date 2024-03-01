Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik çalışmalar ve proje üretimindeki başarılarının yanında öğrenci ve personellerin dil gelişimi için yapılan projelerde de birbirinden güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesindeki Erasmus, Yabancı uyruklu öğrenci, Farabi, Orhun, Mevlana, Free Mover koordinatörlükleri ve MoU anlaşmalarıyla yurt dışı öğrenci ve personel değişim projelerinde başarılarını artırıyor. Son olarak Erasmus Koordinatörlüğü tarafından 2024 yılı için yapılan Erasmus KA171 projesi başvurusuna 8 bölgeden 25 ülke dahil edildi. 2023 yılı için yapılan KA171 programında 18 farklı ülke için değişim programı hibe desteği alarak başarısını ortaya koymuştu. 2024 yılı için yeni yapılan KA171 proje başvurusu; Balkanlar, Avrasya, Batı Akdeniz, Sahra Altı Ülkeleri, Güney Amerika, Asya, Orta Asya ve Rusya bölgesinde bulunan 25 ülkeyi kapsıyor.

HEDEF, İLK 10

Geçtiğimiz yıl yapılan KA171 programına 18 ülkeyi dahil eden ve hibe desteği alan ALKÜ, projesi kabul edilen 114 üniversite arasında 14. olmuştu. ALKÜ, bu yıl aynı projede bütçe oranı ve ülke sayısını artırarak yaptığı başvurunun kabul edilmesi halinde başarısını da bu alanda kanıtlamış olacak. KA171 programının başvurusunun kabul edilmesi halinde ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, üniversiteler içinde ilk 10’a girmeyi hedefliyor.

KAPASİTE’NİN 18 ÜLKEDEN 25 ÜLKEYE ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından geçen yıl yapılan KA171 programında; Bangladeş, Nepal, Hindistan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Moldova, Cezayir, Fas, Tunus, Rusya, Madagaskar, Namibya, Senegal, Tanzanya ve Zambiya olmak üzere toplam 18 ülkede 24 partner üniversite ile öğrenci ve personel değişimi yapılmasına imkân sağlanmıştı. Bu yıl yapılan aynı programda bu ülkelerin yanı sıra Endonezya, Peru, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan Özbekistan ve Güney Kore gibi ilk kez değişim yapılacak ülkeler de programa dahil edildi.