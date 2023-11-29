Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına eski ortağının boğazını keserek öldüren sanık Utku A, mahkemeye tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nden SEGBİS’le katılırken avukatı da hazır bulundu.



Öldürülen marketçi Sadettin Aktaş’ın eşi ve kızı Elif Aktaş ile avukatı duruşmaya katıldılar.



SANIK UTKU A.’ÇOK ÜZGÜNÜM’

Utku A, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le verdiği ifadesinde “Çok üzgünüm,pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Ben annesiz, babasız büyüdüm” dedi.



KIZI ‘EN ÜST SEVİYEDEN CEZALANDIRILSIN’

Öldürülen marketçi Sadettin Aktaş’ın kızı Elif Aktaş duruşmada Babasını öldüren sanık Utku A’dan davacı ve şikayetçi olduğunu en üst seviyeden cezalandırılmasını istedi.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Utku A. Sadettin Aktaş’ı öldürmek suçundan Ağırlaştırılmış Hapis ve Yağma suçundan ise 12 Yıl hapis Cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 4 Temmuz 2022 tarihinde akşam saat 19.30 sıralarında Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Market işleten Sadettin Aktaş (44) ile eski ortağı Utku A. (44), arasında iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Utku A., Aktaş’ı boynundan bıçaklayarak kamera kayıp cihazını da alıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aktaş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Aktaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOBÜSLE KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Alanya Otogarı’ndan otobüse binerek Antalya’ya doğru gittiğini belirledi. Otobüsü arkadan takip eden ekipler Okurcalar Mahallesi’nde otobüsü durdurarak şüpheli Utku A.’yı yakaladı.



80 BİN TL ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli gece saatlerinde getirildiği emniyette verdiği ifadede, “Marketin eski ortagˆı oldugˆunu ve 80 bin TL alacağı kaldığını, alacagˆını istemek için markete gittigˆini ve Sadettin A. ile aralarında meydana gelen kavga sırasında olayın gerçekles¸tigˆini. Kaçarken de marketin kasasından 3 bin 150 TL para aldığını’ itiraf etti. Polis ekiplerinin şüphelinin kamera kayıt cihazını attığı yerden alarak muhafaza altına aldığı öğrenildi. Şüpheli Utku A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Utku A. nöbetci mahkemece adam öldürme suçundan tutuklanaarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.Şüpheli adliye girişinde gazetecilerin ‘Pişman mısınız?, Neden otobüsle kaçtınız?’ sorularını yanıtsız bıraktı.

KAYNAK: Gerçek Alanya