Uzun yıllar Alanya Minibüsçüler Odası başkanlığını yürüten Doğan Bacak, 7 Ocak 2022’de yapılan genel kurulda 127 oy farkla seçimi kaybetmişti. Ancak, esnafın yoğun talebi üzerine Bacak, tekrar başkanlık için adaylığını açıkladı ve sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Bacak, Alanya'daki ulaşım sisteminin tamamen çökmüş durumda olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan oda başkanlığı seçimlerinde esnafın yoğun talebi üzerine Alanya Minibüsçüler Odası’na tekrar başkan adayıyım. Ulaşım tamamen çökmüş durumdadır. Mevcut oda başkanımız ise kendi işleriyle meşguldür,” dedi.



İş yapamaz hale gelen esnaflara da değinen Bacak, “İlçemizin batı bölgesinde otobüsler parmakla gösterilirdi. Şimdi yarısı çalışamaz hale geldi. 25 aracımız evin önünde çekili duruyor. Okul önlerinde ‘Doblo taksiler’ yoğunlaşmış durumda. Servis araçları dururken, bu araçlar 10’ar tane çocuk taşımaktadır. Transferciler ise dışarıdan gelen araçların etkisiyle iş yapamaz duruma geldi,” şeklinde konuştu.

Bacak, odanın mevcut durumunu eleştirirken, “Oda diye bir şey kalmadı. Antalya'nın 19 ilçesinde ‘Ulaşımda en güzel çalışan Alanya’ ödülünü almıştım. Ancak günümüzde hiçbir sorunla ilgilenen yok. 2002’de göreve geldiğim zamanki kötü durumlara geri döndük,” ifadelerini kullandı.

Doğan Bacak, Alanya'nın ulaşım sorunlarının çözülmesi ve esnafın sorunlarının giderilmesi için tekrar göreve talip olduğunu vurguladı. Alanya halkı ve esnafı için daha iyi bir gelecek hedeflediğini belirtti.