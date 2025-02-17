Alanya Belediyesi tarafından kent merkezindeki asfalt ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. Aynı anda farklı bölgelerde sürdürülen çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması için hafta içi olduğu gibi hafta sonu da devam etti.



700 TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Kentin en önemli caddelerinden olan hem halkın hem de Alanya’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin yoğun olarak kullandığı İskele Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde çalışma başlatılmıştı. Düzensiz kaldırımı ile araçların ve yayaların güvenlik sorunu yaşadığı, yıllar içerisinde yıpranan İskele Caddesi, Kuyularönü Camisi önünden Kızılkule’ye kadar tamamen yenilendi. Düzenleme çalışmaları ekiplerin yoğun mesaisiyle tamamlanan, kaldırım sistemi değiştirilen, ışıklandırma sistemi yenilenen cadde, sıcak asfaltla buluştu. Pazar günü mesai yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 700 ton asfaltlama yaparak, caddeyi modern ve şık bir görünüme kavuşturdu.

DİZDAROĞLU: İSKELE BÖLGESİNİN IŞIKLANDIRMA SİSTEMİNİ YENİLİYORUZ

Yaz sezonu öncesine kadar modernize çalışmalarının devam edeceği caddede Belediye Başkan Vekili Sadık Dizdaroğlu ve Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak incelemelerde bulundular. Ekiplere mesai gözetmeksizin yaptıkları özverili çalışma için teşekkür eden Başkan Vekili Dizdaroğlu, “Alanya halkının en çok kullandığı İskele Caddemizde asfaltlama çalışmalarımızı bugün itibariyle tamamlıyoruz. Yaklaşık 700 ton sıcak asfalt kullanımı yapıldı. Alanya’ya gelen her turistin ve yerli halkının en çok kullandığı nokta olan İskele Caddesi, yeni şekliyle halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca İskele bölgesinde ışıklandırma sistemini de yeniliyoruz. Onların da hatlarını çektik. İnşallah yaz sezonu öncesi çalışmaları tamamlayıp halkımızın kullanımına açacağız” dedi.