Olay, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Brigitta Luise Knauth (55) iddiaya göre eşinin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucunda kendisini evinde ip ile astı. Knauth’tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alman kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Knauth’un cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Yaşlı kadının intihar notu da bıraktığı öğrenildi.