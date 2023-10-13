Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları hedefinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde aralarında örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 39 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda; 15 adet tabanca, 21 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, bin 359 adet tabanca fişeği, 44 adet av fişeği, 2 adet boş kovan, çok sayıda çek-senet ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

19 tutuklama

Yakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevki yapıldı. Şüphelilerden 10'u serbest kalırken, 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 19 şüpheli ise tutuklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)