ANTALYA (İHA) - Olay, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı. Olayda jandarma ekiplerinden bir astsubay ile uzman çavuş olmak üzere 4’ü ağır 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan astsubay Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, uzman çavuşun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.