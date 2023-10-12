Olay dün gece Hacet Mahallesi Hacet Meydanı’nda meydana gelmişti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.O, belinden çıkardığı tabanca ile M.Ç’ye ateş etti. M.Ç. ayaklarından yaralanırken, şüpheli M.A.O. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı M.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Yakalandı

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli şahıs M.A.O.’yu olayda kullandığı silahla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: Gerçek Alanya