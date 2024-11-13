Toplantıya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, Psikolog İrem Gül Sönmez, Engelsiz Ulaşılabilirlik Sorumlusu Gamze Önal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Zabıtası Barış Arslan, Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz ve Kooperatif Genel Sekreteri Vakkas Kavli katıldı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, toplu taşıma sisteminde yaşanan sorunların Engelsiz Kent projesinin önündeki en önemli problemlerden biri olduğunu belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma sistemini kullanırken karşılaştıkları aksaklık ve eksiklikler, projemizin ilerleyişi önündeki en büyük engellerden biri. Bu sorunların çözülmesi hem toplumsal farkındalık hem de erişilebilir bir kent inşa etme yolunda en önemli adımlardan biri olacaktır” dedi.

ŞOFÖRLER İÇİN FARKINDALIK VE EMPATİ EĞİTİMLERİ PLANLANIYOR

Sorunların çözümü için şoförlerin sürece dâhil edilmesinin önemine değinen Konukçu, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi şoförlerine yönelik düzenlenecek olan “Engelli Farkındalığı ve Empati Eğitimi” ile mevcut sorunların daha etkin bir biçimde ele alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

"TAVİZSİZ CEZA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR"

Otobüslerin dijital takip sistemi ve kent kart ile ilgili sunum yapan Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz, kendilerine ulaşan şikâyetleri kamera sistemleri üzerinden incelediklerini ve gerekli durumlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile iş birliği içinde tavizsiz bir ceza uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, engelsiz kent projesini desteklemek, şoförlerin farkındalığının arttırılması ve empati kurabilmesi amacıyla Alanya Belediyesi’nin düzenleyeceği eğitimlere katılım sağlayacaklarını da ifade etti.



HEDEF: HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Ziyaret sonunda, engelli bireylerin toplu taşımadan faydalanma konusundaki sıkıntılarının çözülmesi için yapılacak çalışmaların hızlandırılması ve şoförlerin farkındalık seviyesinin artırılması için iş birliğinin devam edeceği mesajı verildi.