Alanya Belediyesi tarafından Keyfi Ala’da gerçekleştirilen programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, MHP Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, protokol üyeleri ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN VE ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ

Programın açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Alanya’daki engelli bireylerin hiçbir engelle karşılaşmadan huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaları için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Yücel, “Önce İnsan prensibiyle ve Engelsiz Şehir Alanya amacımız doğrultusunda Üretken Belediyeciliğin ve Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini Alanya’da uygulamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak kurduğumuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde engellilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz, hastalarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için çalışıyoruz. Herkes için yaşanabilir bir Alanya hedefine ulaşmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi’miz, Engelsiz Yaşam Atölyemiz, Engelsiz araçlarımız ve Engelsiz Kent Yönetmeliğimiz çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla engelli vatandaşlarımızın ve özel çocuklarımızın her daim yanındayız.” dedi.

Başkan Yücel konuşmasını, Alanya Belediyesi olarak özel çocuklarımıza ve engelli vatandaşlarımıza her zaman destek vermeye, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.” diyerek tamamladı ve Alanya Belediyesi’nin kapılarının engelli bireylere sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: ALANYA ENGELLİ BİREYLE İÇİN EN ULAŞILABİLİR KENTLERDEN BİRİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’de konuşmasında, “Bugün burada yemek programında bir arada olmamızı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımız, Belediye ve diğer kurumlarla birlikte siz değerli engelli vatandaşlarımız için bir araya gelerek görev yapmaya devam etsek de böyle anlamlı günlerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya engelli vatandaşlarımızın hayatını idame ettirmesi için en rahat en ulaşılabilir kentlerden biri. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 5 okulda 635 engelli öğrencimiz eğitim görüyor. Devletimiz 14 özel eğitim ve rehabilitasyon okullarında da engelli öğrencilerimize her anlamda destek sağlıyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve engellilerimizin sosyal, kültürel ve iş hayatına daha da fazla katılımını sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bu program vesilesiyle siz kıymetli engellilerimizin ve ailelerinizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TEŞEKKÜRÜ PLAKETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel daha sonra Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve engelli bireylere yönelik çalışma yapan okul müdürlerine teşekkür plaketi takdim etti. Alanya Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Serkan Aktaş, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hasan Erdem Yerdeş, Alanya Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulu Ahmet Ünalan ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Ulusoy’a Başkan Yücel teşekkür plaketi takdim ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

ENGELLİLER GECE BOYUNCA EĞLENDİ

Plaket töreninin ardından Alanya Belediyesi Engelsiz Folklor Ekibi, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Büyük alış alan gösterinin ardından ise sevilen sanatçı Cüneyt Güzel ve ekibi muhteşem bir konser verdiler. Engelli bireyle ve aileleri Güzel’in şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlendikleri unutulmaz bir akşam yaşadılar.