Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Fatih Nizam yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemiz yeni bir seçim maratonuyla 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanmakta. Artık hem ülkemiz hem de Alanya’mız iyiden iyiye seçim atmosferine girmiş durumda. Süreç içerisinde siyasi partiler ve adaylar işin doğası gereği adaylarını ve adaylıklarını açıklamakta ve çalışmalarına hız vererek devam etmekteler. Seçim sürecinin bu bahsettiğim kısmı işin siyasi ayağı olup seçim dönemlerinde olması gereken demokrasimizin ne kadar olgun bir yapıya sahip olduğunu gösteren işin doğasında olan gelişmelerdir. Ne var ki son dönemde Alanya’da gözlemlediğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla bir sivil toplum örgütü (STK) olan ve içerisinde birbirinden farklı siyasi görüş ve anlayış barındıran esnaf ve sanatkarlarımızı temsil etmesi gereken Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) başkan ve başkan vekilleri bir siyasi parti edasıyla seçim çalışmalarına katılmakta, Alanya’nın 2. en büyük sivil toplum örgütü olan odamızın tüm kurumsal kimliği yerle bir edilmektedir. 14 Şubat 1970 yılında 50 kişi ile kurulan ve o günün şartlarında bir dernek olan ve bugün 5000 den fazla üyesiyle Alanya’nın 2. en büyük sivil toplum örgütü olan Esnaf ve Sanatkarlar Odamız, kurulduğu günden bugüne edinmiş olduğu tüm kurumsal birikimini, siyasi partiler ve yerel yönetimler nezdinde ki tüm saygınlığını ve tarafsızlığını maalesef son dönemdeki tutum ve davranışlar sebebiyle kaybetmekte, esnafın sorun ve talepleriyle ilgilenmek yerine sahada siyasi çalışmalara ortak olmaktadır. Öncelikle bizler birer esnaf olarak işyerimizde dahi siyasi anlamda farklı farklı siyasi görüşlere sahip olan müşterilerimize hizmet ettiğimiz bilinciyle, işyerlerimizde dahi taraflı siyaset konuşmazken kimsenin gönlünü kalbini kırmak istemezken, nasıl oluyor da bizleri temsil eden bir örgüt olan ALESO başkan ve başkan vekilleri böyle bir siyasi tavır, tutum ve davranış içerisinde bulunabilir anlamak mümkün değil.



Asıl görevi esnaf ve sanatkarlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek olan ve bu sorunların birincil çözüm yeri olan yerel yönetimler ile esnaflarımız arasında bir köprü vazifesi görmesi gereken odamız maalesef kurumsal kimliği ve saygınlığı göz ardı edilerek mevcut başkan ve vekillerinin siyasi hırs ve amaçlarına hizmet edecek şekilde dizayn edilmeye çalışılmakta, siyasi parti ve adaylarının arka bahçesi haline getirilmektedir. Mevcut başkan ve vekilleri şunu bilmelidir ki, biz esnaflar için Alanya’mıza hizmet etmek için yola çıkmış olan tüm adaylar aynı oran ve derecede kıymetlidir, değerlidir. Lakin odamız bir sivil toplum örgütü olması hasebiyle ve temsil ettiği 5000 den fazla üyesiyle hiçbir siyasi parti ve adayın yanında veya karşısında değildir olmamalıdır olamaz. Odamız kimsenin oy devşireceği bir yerde değildir. Burası hiçbir başkan veya vekilinin siyasi amaçları için kullanacağı bir sıçrama tahtası da değildir.



Bizlerin misyonu esnafımızın yanında olmak, gelişim ve değişimlerine katkı sağlamak, sorunlarının çözümü noktasında her kurum ve kuruluş ile eşit mesafede görüşmek ve çözüm üretmektir.



Vizyonumuz ise, geleceğe dair her geçen gün gelişen ve değişen, büyüyen Alanya’mızın bu sürecinde kurumsal kimliği ve teknolojik altyapısı ile en iyi yönetilebilir ve ulaşılabilir odası olmaktır. Bu misyon ve vizyon dahilinde bizler bu şehirde her kurum ve siyasi parti ile esnaflarımızın sorun ve çıkarları için, Alanya’mızın sorun ve çıkarları için görüşür konuşur ve çay içeriz. Bunu yapamayacak olan, siyasi hırs ve çıkarları için odamızı kullanacak başkan ve başkan vekilleri odamızın kurumsal yapısına ve saygınlığına daha fazla zarar vermeden esnaflarımızı daha fazla utandırmadan derhal istifa etmeli ve siyasi çalışmalarına bir sivil toplum örgütü çatısı altında değil bir siyasi parti çatısı altında devam etmelidir. Bunun yakışanı ve ahlaki olanı bu şekildedir.

Bu vesileyle 31 Mart yerel seçimlerine girecek olan tüm aday ve siyasi partilere şimdiden başarılar diler, Alanya’mız ve ülkemiz için hayırlısının olmasını temenni ederim. Seçilecek olan belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz ile bir sonraki dönemde ALESO başkanı olarak hiçbir siyasi amaç gütmeden tarafsız ve sadece esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve gelişimlerine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışacağımı ve kapılarını aşındıracağımı buradan beyan ederim.”