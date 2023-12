Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in dev projelerinden 100. Yıl Macera Parkı muhteşem bir programla açıldı. Kızılalan’da 110 bin metrekarelik bir alanda oluşturulan Macera Parkı’nın açılışında konuşan Başkan Yücel, “Alanya’mıza yine bir ilki daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılalan Mevki’nde hayata geçirilen dev proje 100. Yıl Macera Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda dernek ve STK temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: “ÇOCUKLARIMIZ EĞLENİRKEN VATANDAŞLARIMIZ DİNLENECEK”

Törenin açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. 10 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı süresince hayata geçirdiği dev projelere bir yenisini daha ekleyen Başkan Yücel konuşmasında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı anısına, gençlerimize, çocuklarımıza 100. Yıl Macera Parkımızı armağan ediyoruz. Alanya’mıza yine bir ilki kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Alanya’da ve bölgede bir ilk olan Macera Parkı’mızda çocuklarımız ve ailelerimiz için her şeyin en iyisini düşündük. Macera Parkı’mızı çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin enerjilerini atabileceği, stresten uzaklaşabileceği, adrenalin tutkunlarının severek ve eğlenerek kullanabileceği nitelikte tasarladık. Parkımız toplam 110 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Gençlerimizin ilgi ile beklediği parkımızın içerisinde birbirinden farklı oyun alanları bulunuyor. Çocuklarımız burada neşeyle keyifle eğlenirken, vatandaşlarımıza da bu doğal ortamda huzurlu bir dinlenme imkânı sağlayacağız.” diyerek başladı.

BAŞKAN YÜCEL: “10 YILDA 187 PARKI HİZMETE AÇTIK”

100. Yıl Macera Parkı’nın maliyetinin 33 milyon TL olduğunu belirten Başkan Yücel, “Çocuklarımıza daha yeşil bir Alanya, daha yaşanabilir bir Alanya bırakabilmek için park ve yeşil alan sayılarımızı her yıl katlayarak arttırıyoruz. Göreve geldiğimizde Alanya’mızda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 buçuk metrekare iken şu an kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10 metrekareyi geçti. Göreve geldiğimizde her mahalleye bir park projesini başlattık. Alanya’mızda parkı olmayan mahalle bırakmadık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 187 adet parkı hizmete açtık. Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz, ülkemizi koruyup yüceltecek gençlerimiz ve çocuklarımız için okullar, yurtlar, etüt merkezleri, kreşler, kütüphaneler, spor tesisleri inşa ediyoruz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “OBA KAPALI SPOR SALONU PROJESİNİ OCAK AYINDA HİZMETE AÇACAĞIZ”

Konuşmasında son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan iddialara da yanıt veren Başkan Yücel, “Alanya merkezde çocuklarımızın yaz kış spor yapacakları bir alan yok dedik. Merkeze bir Kapalı Spor Salonu yapalım istedik. Alanın bir kısmı park alanı idi. Hem Alanya Belediyesinden hem Büyükşehirden spor alanı olarak planlamalarımız onaylandı. Aynı bölgeye planlamada aldığımız park alanı kadar park alanı koyduk. Oba Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Havuzu’nun inşaatına başladık. Bazı kişiler manzaram kapanıyor diye bizi mahkemeye verdi. Bazıları balkonda manzaraya karşı keyifle kahve içme derdinde, biz ise çocuklarımız kötü alışkanlıklar edinmesin, sokaklarda kalmasın, onlara güvenli alanlarda spor imkanı sağlayalım derdindeyiz. Nitekim Mahkemeyi de kazandık. Yine de şikâyet edildik. Önceden haklı bulunduğumuz konuda müfettişler ikinci kez belediyemize geldi. Kiralık kalemler çarşaf çarşaf “yolsuzluk yaptılar, binlerce yolsuzluk dosyası var, belediyeyi müfettiş ordusu bastı” diye yayın yaptı. Burada yolsuzluk var mı yok. Rant var mı yok. Menfaat sağlamak var mı? Yok. Ne var? Hizmet var hizmet. 300 Milyonluk yatırım var. Ne suç işlemişiz? çocuklarımız için, gençlerimiz için Kapalı Spor Salonu inşa etmişiz. Kim ne derse desin çocuklarımızın 18 ayrı branşta spor yapabileceği, takımların kamp ve konaklama yapabileceği Oba Kapalı Spor Salonu’nu tamamlayarak ocak ayı içerisinde hizmete açacağız. Sonucu ne olursa olsun.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA HALKI, BİLEK GÜCÜ İLE YENEMEDİĞİNİ ÇELME TAKARAK, ARKADAN DOLAŞARAK, YENMEYE ÇALIŞANLARA ELBET HESABINI SORAR

“Meyve veren ağaç taşlanır.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yücel, “Onların hayal bile edemeyecekleri projeleri biz yapıyoruz. Alanya’nın her noktasında her mahallesinde bir eserimiz bir projemiz var. Sormazlar mı siz ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Alanya için projeleriniz neler? Bunları konuşun. Bunların karın ağrısı var. Seçimler geliyor. Meydan bize kalsın istiyorlar. Hiç merak etmeyin Alanya halkı bu meydanı size bırakmaz. Alanya halkı, bilek gücü ile yenemediğini çelme takarak, arkadan dolaşarak, yenmeye çalışanlara elbet hesabını sorar.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: HİÇ KİMSE ALANYA BELEDİYESİNİ MİLLETİMİZİN GÖZÜNDE DEĞERSİZLEŞTİREMEZ

Başkan Yücel Alanya Belediyesi’nin değersizleştirmeye çalışanlara sert yanıt vererek, “Bizim dedikoduyla, fitneyle, çamur at izi kalsın ile işimiz olmaz. Benimle derdi olan benimle hesaplaşabilir, ancak devletimizin ve milletimizin kurumu Alanya Belediyesini ve binlerce çalışanını hiç kimse töhmet altında bırakamaz, kötü niyetlerine alet edemez, hiç kimse Alanya Belediyesini milletimizin gözünde değersizleştiremez. Biz buna izin vermeyiz.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: İLK GÜNKÜ HEYECAN 20 YILLIK TECRÜBE

Başkan Yücel: “Biz, Alanya halkının gönlünde hizmetlerimizle, çalışkanlığımızla, eserlerimizle var olduk. Bugünlere hizmetlerimizi büyüterek geldik. Bundan sonra da dürüstlükten doğruluktan ayrılmadan, çizgimizden duruşumuzdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Alanya’mızı daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 10 yılda Alanya’mıza sayısız eser kazandırdık. Alanya’ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Sizlerin dualarıyla, sevgisiyle, destekleriyle güçlü bir Alanya, güçlü bir gelecek için, ilk günkü heyecanla 20 yıllık tecrübemizle yeniden yola çıktık. Üretken Belediyecilik anlayışıyla Alanya’mıza kazandırdığımız eserlere yenilerine eklemek, Alanya’mızı hep daha ileri götürmek için hep birlikte gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Nice hizmetlerde buluşmak dileğiyle, katılımlarınız için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

ÜNLÜ DJ ERDEM KINAY KATILIMCILARA MUHTEŞEM BİR KONSER VERDİ

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan açılış duasını yaptırdı. Ardından Başkan Yücel ve protokol üyeleri kurdele kesimi gerçekleştirerek Macera Parkı’nı hizmete açtılar. Açılışın ardından sahneye sevilen DJ erdem Kınay çıktı. Birbirinden hit müziklerle katılımcılara muhteşem bir konser veren Erdem Kınay’a teşekkür eden Başkan Yücel bir de plaket takdim etti.

Başkan Yücel daha sonra oyun alanlarını ve macera parkurlarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılalan’da piknik yapan vatandaşları da ziyaret eden Başkan Yücel’e vatandaşlarla da büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Vatandaşlar ilk gün ücretsiz olan Macera Parkı’nda çocukları ile birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler.