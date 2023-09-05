Uluslararası anket şirketi Gallup'un açıkladığı son verilere göre ülkesi için canını feda edecek insanların yüzdesi belli oldu. Yapılan anket sonuçlarına göre en vatansever ülkeler sırlamasında Türkiye 12. sırda yer aldı. Vatanını en çok seven ve canımı vatanım için feda ederim diyen Fas listede ilk sırada yer aldı. Listeye Türk halkı tepki gösteriyor. Yüce Türk milleti vatanını en çok seven topluluğun Türk milleti olduğuna inanıyor. Bugüne kadar kurduğu devlet sayısı ve verdiği şehit sayısı göz önünde bulundurulursa Türkiye'nin sıralaması oldukça tuhaf. Fiji ve Pakistan en vatansever ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Vietnam da en vatansever 4. ülke arasında bulunuyor.