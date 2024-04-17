Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması için başvurular devam ediyor. 11 Mart tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, yarışmaya katılmak istedikleri mekânlarının fotoğraflarını elektronik ortamda teslim edecek. Ön eleme dijital teslimler üzerinden yapılacak olup finale kalan yarışma mekânları, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

BAŞVURULAR 23-24 MAYIS’TA JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı Fatma Yıldız, Köşe yazarı ve Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve AFSAK Dernek Başkanı İlhami Yetkin’den oluşan jüri üyeleri, 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında finale kalan katılımcıları değerlendirecek.

UYAR: AMACIMIZ ÇEVREYE VE YEŞİLE DUYARLILIĞI ARTIRMAK

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe Yarışması’nın düzenlenme amacı olarak halkın çevreye ve yeşile duyarlılığını artırarak daha yaşanılabilir çevreler, görsel kalitesi artmış kullanışlı mekânlar yaratma hedefi olduğunu belirtti.

Uyar, “Bu amaçla yarışmadaki kategorilerimiz; en güzel balkon ve en güzel bahçedir. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların, yarışma tarihine kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formları doldurduktan sonra ([email protected]) veya WhatsApp (+90 537 990 25 27) üzerinden bilgi alıp, başvuru işlemleri yapılabilecektir.” dedi.