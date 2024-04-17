İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

9 güne çıkardığımız tatil boyunca Türkiye genelinde insan ve araç trafiği yaşandı. Yollarımızı kalitesi ve tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az bir kayıpla atlattık. Osmangazi Köprümüzden geçen araç sayısı 941 bini aştı. YHT yolcu sayısı 1 milyon insanımız seyahat etti.

“HEM ANTALYA’DA HEM BEŞİKTAŞ’TAKİ CİNAYETİN FAİLLERİ HESAP VERECEK”

Bayramın 3. günü Antalya’da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Devletimizin birimlerinin yoğun çalışması neticesinde 174 vatandaşımızı burunları kanamadan kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Olayla ilgili ihmali olanlara dair yargımız harekete geçmiş ve bir ön rapor oluşturulmuştur. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ne sendikalardan, ne basın yayın kuruluşları ne de muhalefet cephesinden kayda değer bir tepki gelmedi. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya’da hem Beşiktaş’taki cinayetin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Tedbir ve denetimlerimizi yoğunlaştıracağız.

YSK’nin açıklamasıyla başlayan 31 Mart seçim maratonunu tamamladık. Seçimlerin huzur içinde neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır. Seçim sonrası muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Bir süredir her seçim öncesi tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart’la beraber safsata olduğu anlaşılmıştır.