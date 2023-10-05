Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde ticari taksilere yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 51 ticari ticari taksi denetlendi. Denetimde eksiklikleri bulunan 11 ticari taksiye 31 bin 353 TL para cezası uygulandı

İlçe Jandarma ekipleri de denetimlerde hız kesmiyor

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Alanya’da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 502 araç kontrol edildi. Uygulamada 115 araca 83 bin 928 TL cezai işlem uygulandı.