Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S’ye (46) ait emlak ofisinin camları henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 11 el ateş etmek suretiyle kurşunlandı. Şüphelinin motosiklet ile gelerek camları kurşunlayıp daha sonra da kaçtığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelinin B.B. (29) olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi Tırılar Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı