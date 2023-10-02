Eğitim yatırımları ile dikkat çeken ve şehrin dört bir yanında okullar, etüt merkezleri, kreşler, yurtlar ve kütüphaneler yaptıran Alanya Belediyesi, mevcut kütüphanelerde de iyileştirme çalışmaları yapıyor. Güllerpınarı Mahallesi’nde hizmet veren Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi de Başkan Yücel’in talimatı ile tamamen yenilendi. Hizmet ünitelerinin 3 katına çıkarıldığı kütüphanede 50 kişilik olan çalışma bölümleri 150 kişinin çalışabileceği rahat ve sesiz bir alana dönüştürüldü. Kitap bölümü giriş katına alınarak, ders çalışanlarla, kitap ödünç-iade işlemleri birbirinden ayrıldı; bu sayede kütüphane daha geniş, daha ferah, daha kullanışlı bir hale getirildi. 2020 yılında 35 bin olan kitap sayısı yapılan çalışmalar ile bu yıl 51 bine çıkarılırken, Emine Hacıkura Kütüphanesi’nin 2023 yılı içerisindeki ziyaretçi sayısı 35 bin kişiyi geçerek yeni bir rekor daha kırıldı. Her gün 09.00 ile 22.00 arasında açık olan kütüphane binlerce kitapsever ve öğrencinin buluşma noktası konumuna geldi.

BAŞKAN YÜCEL: “HERKESİ KÜTÜPHANELERİMİZE DAVET EDİYORUM”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yenilenen Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yücel, “Bugüne kadar önceliğimiz hep eğitim olmuştur. Bugün de yenilenen yüzüyle Emine Hacıkura Kütüphanemizdeyiz. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı çalışma ünitelerimizin kapasitesi 3 katına kadar arttırıldı ve hizmete girdi. Mevcutta çalışan 7 kütüphanemiz var ve devam eden Dijital Kütüphane Projesi ile 8 kütüphanemizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şu andaki üye sayımız 25 bini geçti. Neredeyse 51 bine yakın kitabımızla tüm Alanya halkımıza ve öğrencilerimize hizmet ediyoruz. Her zaman da gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz.” dedi.