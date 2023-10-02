Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Senatosu tarafından 2023-2024 Öğretim Yılının 2 Ekim’de başlama kararı almasının ardından yeni dönem 16 bin 675 öğrencinin; Kestel, Akseki, Gazipaşa ve Konaklı Yerleşkelerine gelmesiyle başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sınıflarda yerini alan öğrencilere videolu mesaj yayımlayarak yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Rektör Türkdoğan mesajında, “Kıymetli Öğrencilerimiz, öncelikle, sizleri yeni başladığınız bu heyecan verici yolculukta selamlıyor, 2023-2024 Öğretim Yılının size, bilgi ve deneyimlerle dolu bir dönem getirmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında yeni ufuklara giden yolda akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte yürümekten büyük kıvanç duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Üniversite, bilginin ve keşiflerin sonsuz dünyasıdır. 2023-2024 Öğretim Yılı, sizin için yeni fırsatların, deneyimlerin ve başarıların kapısını aralayacak. Üniversite sadece derslerle sınırlı değil, aynı zamanda yeni arkadaşlar edinmek, farklı kültürleri tanımak ve kendinizi kişisel olarak geliştirmek için iyi bir fırsattır. Kendinizi keşfedin, ilgi alanlarınızı genişletin ve tutkularınıza sadık kalın. Bu saydığım başlıklar ilerideki kariyerinizin temelini oluşturacaktır. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ve ileriye daha hızlı giden bir Türkiye için bilimsel ve çağdaş eğitime daha fazla önem vermemiz gerektiği bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir.” sözünü hatırlatarak 2023-2024 Öğretim Yılının bizlere ufkun ötesini gösteren bir yıl olmasını diler, başta akademisyenlerimiz olmak üzere idari personelimiz ve öğrencilerimiz için sevgi ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ederim.” dedi.