Antalya’nın en iyi liseleri belirlendi. Antalyalı liseliler ve velilerin merak ettiği listede Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya’nın en iyi lisesi olurken Alanya’dan da iki lise sıralamaya girmeyi başardı. Taban puanları ve yüzdelik dilimleri Antalya’nın en iyi liseleri listesinde bulunuyor. Antalya’daki en iyi liselerin isimleri neler? İşte o liselerin ayrıntıları…
İŞTE ANTALYA’NIN EN İYİ LİSELERİ !
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi
Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Antalya / Aksu / Aksu Fen Lisesi
Antalya / Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
Antalya / Kepez / Gülveren Anadolu Lisesi
Antalya / Kemer / Göynük Fen Lisesi
Antalya / Gazipaşa / Gazipaşa Fen Lisesi
Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Antalya / Manavgat / Manavgat Anadolu Lisesi
Antalya / Muratpaşa / Antalya Lisesi
Antalya / Kumluca / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
Antalya / Alanya / Hasan Çolak Anadolu Lisesi