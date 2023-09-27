Antalya’nın en iyi liseleri belirlendi. Antalyalı liseliler ve velilerin merak ettiği listede Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya’nın en iyi lisesi olurken Alanya’dan da iki lise sıralamaya girmeyi başardı. Taban puanları ve yüzdelik dilimleri Antalya’nın en iyi liseleri listesinde bulunuyor. Antalya’daki en iyi liselerin isimleri neler? İşte o liselerin ayrıntıları…

İŞTE ANTALYA’NIN EN İYİ LİSELERİ !

Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi

Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi

Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi

Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi

Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi

Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi

Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi

Antalya / Aksu / Aksu Fen Lisesi

Antalya / Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi

Antalya / Kepez / Gülveren Anadolu Lisesi

Antalya / Kemer / Göynük Fen Lisesi

Antalya / Gazipaşa / Gazipaşa Fen Lisesi

Antalya / Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi

Antalya / Manavgat / Manavgat Anadolu Lisesi

Antalya / Muratpaşa / Antalya Lisesi

Antalya / Kumluca / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi

Antalya / Alanya / Hasan Çolak Anadolu Lisesi