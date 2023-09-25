Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Y. Birol SAYGI, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı katıldı.

İlçede bulunan ve 2023-2024 yeni akademik dönem kapsamında 2 Ekim 2023 tarihinde açılacak Üniversitelerle ilgili güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesinde eğitim gören ve üniversitelerimize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizle ilgili konaklayacakları yurtlar, bu yurtların yeterlilik durumları, yurt yerleşkeleriyle ilgili güvenlik konuları ile Öğrencilerimizin Üniversitelere ulaşımları hakkında bilgi alışverişinde bulunularak değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca Üniversite çevrelerine dair güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara üniversiteler ve çevrelerinde alacakları güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler verildi.

Toplantıyla ilgili konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer ‘’ Yeni Üniversite döneminde ilçemizde eğitim gören ve ilçemizdeki üniversiteleri kazanan öğrencilerimiz için gerekli çalışmaları yaptık. Yurt başvurusunda bulunan tüm öğrencilerimiz yurtlara yerleşti. Ayrıca yurtlarımızla ilgili eksik ve ihtiyaçları da belirleyerek kurumlarımızla işbirliği içerisinde gereken çalışmaları tamamladık. Üniversitelerimiz ve çevrelerinin güvenliği ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklar. Öğrencilerimizin üniversite ve yurtlara ulaşımları ile ilgili olarak ise toplu taşımaların arttırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdık. Yeni akademik yılın Üniversitelere ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.