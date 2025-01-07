Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını %15,75 oranında artırarak 14.469 lira olarak belirledi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu gelişme, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon %1,03 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı %44,38 oldu.

Zam oranları açıklanırken, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranı ise %11,54 olarak kaydedildi. Emekli aylıklarındaki artış, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına dayanarak belirlendi. Temmuz'dan itibaren aylık enflasyon oranları sırasıyla %3,32, %2,47, %2,97, %2,88, %2,24 ve Aralık ayında %1,03 olarak gerçekleşti.

Yeni en düşük emekli maaşının yürürlüğe girmesi için yasal düzenlemenin gerekliliği vurgulandı. Ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubu, bu hafta detayları üzerinde çalışarak, en düşük emekli maaşına ilişkin yasa teklifini önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyor.