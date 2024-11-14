Alanya’da faaliyet gösteren esnaf ve hal temsilcileri, emekli olan Konaklı ve Payallar Hal Müdürü Halit Parlayüksel'e, uzun yıllar boyunca gösterdiği özverili ve başarılı hizmetlere teşekkür etmek için bir akşam yemeği düzenledi.

Etkinlikte, emekli hal müdürüne takdirlerini ifade eden Konaklı ve Payallar Hal Dernek Başkanları, Antalya Hal Müdürü ve yönetim üyeleriyle bir araya geldi. Parlayüksel, mesleki başarısını ve hal esnafıyla kurduğu güçlü bağları ödüllendiren bu anlamlı gecede, plaketle onurlandırıldı. Yemek sonrası düzenlenen törende, emekli Hal Müdürü Parlayüksel'e plaket takdimi yapıldı ve anlamlı anlar yaşandı.