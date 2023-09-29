Altınlarınızı Satmayın! Altında Flaş Tahmin Altınlarınızı Satmayın! Altında Flaş Tahmin

1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Konut abonelerine zam yok. 