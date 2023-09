Great Place To Work® tarafından açıklanan en önemli listelerden biri olan ve kadın çalışanlar için en iyi iş yerlerini gösteren Best Workplaces for Women™ Listesi, 28 Eylül 2023’te açıklandı. Great Place To Work® Sertifikası™ sahibi organizasyonların değerlendirmeye dahil olduğu listede, çalışan sayısına göre 5 kategoride 40 organizasyon yer aldı. 10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi’nde Plan-S birinci olurken 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi’nin birincisi Lansinoh oldu. Teknasyon’un 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi birincisiyken Akra Hotels ise 500-999 Çalışan Sayısı Kategori’nde birinci sırada yer aldı. 1000’den fazla çalışana sahip organizasyonlar kategorisi birincisiyse DHL Supply Chain oldu.

Listenin analiz sürecindeki verilere bakıldığında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 yılında da çalışan kadınların halen pek çok olumsuz koşulla mücadele ettiği görülüyor. 2023 yılında farklı STK’lar tarafından gerçekleştirilen araştırmaların da gösterdiği gibi, Türkiye hala fırsat ve cinsiyet eşitliği konusunda arzu edilen noktaya ulaşamadı. Kadınların çalışma hayatına katılımı ev içi sorumluluklar nedeniyle engellenirken çalışan kadınların büyük bir çoğunluğu bu sorumluluklar nedeniyle işlerine ve kariyerlerine tümüyle odaklanamıyorlar. Best Workplaces for Women™ Listesi’nde yer alan Great Place To Work® Sertifikası™ sahibi organizasyonlar, bu gibi pek çok alanda kadın çalışanları için fark yarattıklarını gösterdiler.

Eyüp Toprak: “Çalışanların beklentileri her zamankinden daha fazla çeşitlilik gösteriyor”

Great Place To Work® CEO’su Eyüp Toprak: “Pandemi ve bölgesel savaşların etkilerinin normalize olduğu şu günlerde iş dünyasında önemli değişiklikler yaşanıyor ve adeta yeni bir çağa başlandı denilebilir. Tüm bu koşullar altında yeni yetenekleri çekebilmek ve mevcutları elde tutabilmek, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem arz ediyor. Bugün liderler ve organizasyonlar, artan çalışan bağlılığı ve daha düşük işten ayrılma oranları yakalamak adına zorlanıyorlar, çünkü işyerleri artık etnik köken, cinsel yönelim ve jenerasyon açısından daha fazla çeşitlilik içeren yerler haline geldiler. İşyerleri bugüne kadarki en çok çeşitliliği barındırıyorlar ve artık eskisi gibi herkese uyan tek bir yönetim tarzının uygulanması mümkün değil. Ayrıca çalışanların organizasyon ile ilgili öncelikleri, beklentileri ve deneyimleri de her zamankinden daha fazla çeşitlilik içeriyor” dedi.

Eyüp Toprak: “Kadınların en temel hakkı olan çalışma hakkına ulaşmaları desteklenmeli”

Kadınların en temel hakkı olan çalışma hakkına ulaşmadaki zorlukların hala sürdüğüne dikkat çeken Toprak, “TÜİK verilerine göre Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de çalışma yaşında 32 milyon 957 bin kadın bulunuyor ve bu kadınlarımızın yalnızca 11 milyon 752 bini çalışıyor. Türkiye’de toplam istihdama katılma oranı yüzde 53,6 ve kadınlarda bu oran sadece 35,7. Ve ne yazıktır ki çalışan kadınlar da çalışma hayatında eşit ücretleme, işyerinde yükselme, işyerinde ayrımcı politikalara maruz kalma veya eğitim olanaklarından yoksun kalma gibi mağduriyetleri hala yaşamaya devam ediyorlar. Kadınların toplum içindeki konumu, ülkeler için gelişmişlik düzeyi göstergesi olduğu unutulmamalı. Zira kadın ve erkek eşitliğini içselleştirmiş ve bunun gereğini yapmış toplumların sürdürülebilir kalkınmanın, refahın ve demokrasinin ön koşulunu yerine getirmiş olacakları artık su götürmez bir gerçek. Bunun için de hem kadın hem de erkek çalışanlar için değer, takdir ve katılım gibi konu başlıkları, yönetici ajandalarının en başında yer almalı” dedi.

Eyüp Toprak: “Great Place to Work® Sertifikalı işyerleri insana değer veriyor ve farklılıkları önemsiyorlar”

Eyüp Toprak, “Great Place To Work® olarak amacımız insanlara değer veren, farklılıkları önemseyen ve herkes için adil işyerlerinin sayısını artırmak. Bu değerli misyonu destekleyen en önemli paydaşlarımız ise Great Place To Work® Sertifikalı işyerleri. Kadınlar için daha adil bir çalışan deneyimi oluşturmak adına daha gidilecek çok mesafe olduğunun farkında olmakla birlikte yapılması gerekenler de imkansız değil. Hâlbuki ücret farkını ortadan kaldırmak için planlar belirleyip geliştirmek, çalışanların farkında olmadıkları potansiyellerini onlar adına keşfetmek, organizasyona yeni katılan kadın çalışanları sıcak bir şekilde karşılamak, onların görünürlüğünü güvence altına almak ve kendi hikayelerini anlatmalarına yardımcı olmak yeterli. Best Workplaces for Women™ 2023 Listesi’ndeki organizasyonların, bu konuları dikkate aldıklarını ve maratonun en ön saflarında olduklarını da biliyoruz. Fark yarattıkları için ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

Kadın çalışanlar en çok hakkaniyet ve saygı konularındaki problemlere dikkat çekiyor!

Best Workplaces for Women™ listesinin hazırlanması sürecinde Great Place To Work®’ün, çalışanların mevcut işyerlerindeki deneyimine odaklanan Trust Index™ anketi verilerine bakıldığında, standart şirketlerde özellikle hakkaniyet ve saygı başlıklarında olumlu yanıt oranının düşük olduğu gözlemlendi. Örneğin “Özel ve benzeri olmayan sosyal olanak ve yan haklarımız bulunmaktadır” sorusuna verilen olumlu yanıt oranı liste şirketlerinde yüzde 70’ken standart şirketlerde bu oran sadece yüzde 60’ta kaldı. Standart şirketler, hakkaniyet noktasına işaret eden “Bu işyerinde çalışanlara yaptıkları işe uygun ücret ödenmektedir”, “Şirket kazancının bana uygun şekilde yansıdığını düşünüyorum” ve “En çok hak eden çalışanlar yükselmektedir” sorularına verilen olumlu yanıt oranının yüzde 50’nin altında kaldığı görülüyor. Standart şirketlerde “Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkanı bulunmaktadır” sorusuna verilen olumlu yanıt oranıysa sadece yüzde 60.

Great Place To Work® Best Workplaces for Women™ Listesi

10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi:

Plan-S PUBINNO INC NİLTEK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş Extra360 Payments & Loyalty PEAKUP RE/MAX TÜRKİYE Odaş Grup Vektör Bilgi ve Yazılım Tekn. AD VENTURE DIGITAL Brown Forman Türkiye AKYAŞAM

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi:

Lansinoh GlassHouse EDENRED VIESSMANN emlakjet Ingage Aydem Holding AlbarakaTech

250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi:

Teknasyon Esbaş Organik Kimya Aydem Elektrik Perakende AbbVie Gedik Yatırım Galata Taşımacılık

500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi:

Akra Hotels AstraZeneca Türkiye GDZ Enerji Yatırımları Shell Türkiye LOGO YAZILIM Sahibinden.com

1000+ Çalışan Sayısı Kategorisi:

DHL Supply Chain ATASUN OPTİK DHL Express Penti TB Sewtech Turkey ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Hilton ETB GROUP

Great Place to Work® hakkında

Great Place to Work® işyeri kültürü konusunda global otorite konumundadır. 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan anketinden elde ettiği engin bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren şeyin ne olduğunu ortaya koymuştur: Güven. Great Place to Work® kuruluşlara kültürlerini ölçme ve tüm çalışanları için yüksek güvene dayalı iş deneyimi oluşturarak daha iyi iş sonuçları elde etme konularında destek olur. Emsalsiz kıyas verilerinden faydalanarak Great Place to Work® Certified™ listesi ve Fortune dergisinde yıllık olarak yayınlanan 100 Best Companies to Work For® ve World’s Best Workplaces™ listeleri de dahil olmak üzere ABD ve 60'tan fazla ülkedeki Best Workplaces™ listelerinde yer alacak şirketler belirlenir. Tüm faaliyetlerini, tüm kuruluşlara A Great Place to Work For All™ sertifikasyonuna hak kazanmaları için yardımcı olarak daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna uygun olarak gerçekleştirir.