Alanya’nın Beyreli Mahallesi-Beyreli Yaylası Sokak, Fakırcalı Mahallesi-Sarıpınar Sokak, Solaklı Sokak, Gümüşkavak Mahallesi, Hocalar Mahallesi-Söğüt Cevizli Sokak, Karapınar Mahallesi, Mahmutlar Mahallesi Cindi Yaylası Sokak, Keşbeleni Yaylası Sokak, Uğrak Mahallesi- Ada-146 / Par-4, Uğrak Yaylası Sokak, Yalçı Mahallesi, Yaylakonak Mahallesi- Avla Sokak, Avla Yaylası, Yaylalı Mahallesi-Boyalı Yaylası Sokak, Yeşilöz Mahallesi-Yeşilöz Gödüre Sokak, Çamlıca Mahallesi-Kozlar Yaylası, Özvadi Mahallesi-Gödüre Sokak-Köyiçi Mevkii, Üzümlü Mahallesi-Ahmetli Sokak, İmamlı Mahallesi-Gödüre (Merkez) Sokak, Şıhlar Mahallesi, Gazipaşa-Sahinler Mahallesi-Berem Sokak, Kızılgüney Sokak, Uzun Piladan Kızılgüney Sokak’ta 29 Eylül’de 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışması sebebiyle is sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.
Alanya’da Yarın 15 Mahallede Elektrik Kesintisi
Alanya’da yarın yatırım çalışması nedeniyle 15 mahallede 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Alanya’nın Beyreli Mahallesi-Beyreli Yaylası Sokak, Fakırcalı Mahallesi-Sarıpınar Sokak, Solaklı Sokak, Gümüşkavak Mahallesi, Hocalar Mahallesi-Söğüt Cevizli Sokak, Karapınar Mahallesi, Mahmutlar Mahallesi Cindi Yaylası Sokak, Keşbeleni Yaylası Sokak, Uğrak Mahallesi- Ada-146 / Par-4, Uğrak Yaylası Sokak, Yalçı Mahallesi, Yaylakonak Mahallesi- Avla Sokak, Avla Yaylası, Yaylalı Mahallesi-Boyalı Yaylası Sokak, Yeşilöz Mahallesi-Yeşilöz Gödüre Sokak, Çamlıca Mahallesi-Kozlar Yaylası, Özvadi Mahallesi-Gödüre Sokak-Köyiçi Mevkii, Üzümlü Mahallesi-Ahmetli Sokak, İmamlı Mahallesi-Gödüre (Merkez) Sokak, Şıhlar Mahallesi, Gazipaşa-Sahinler Mahallesi-Berem Sokak, Kızılgüney Sokak, Uzun Piladan Kızılgüney Sokak’ta 29 Eylül’de 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışması sebebiyle is sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.
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