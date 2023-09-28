Alanya Belediyesi Kışa Hazırlık Yapmaya Başladı Alanya Belediyesi Kışa Hazırlık Yapmaya Başladı

Alanya’nın Beyreli Mahallesi-Beyreli Yaylası Sokak, Fakırcalı Mahallesi-Sarıpınar Sokak, Solaklı Sokak, Gümüşkavak Mahallesi, Hocalar Mahallesi-Söğüt Cevizli Sokak, Karapınar Mahallesi, Mahmutlar Mahallesi Cindi Yaylası Sokak, Keşbeleni Yaylası Sokak, Uğrak Mahallesi- Ada-146 / Par-4, Uğrak Yaylası Sokak, Yalçı Mahallesi, Yaylakonak Mahallesi- Avla Sokak, Avla Yaylası,  Yaylalı Mahallesi-Boyalı Yaylası Sokak, Yeşilöz Mahallesi-Yeşilöz Gödüre Sokak, Çamlıca Mahallesi-Kozlar Yaylası, Özvadi Mahallesi-Gödüre Sokak-Köyiçi Mevkii, Üzümlü Mahallesi-Ahmetli Sokak, İmamlı Mahallesi-Gödüre (Merkez) Sokak,  Şıhlar Mahallesi, Gazipaşa-Sahinler Mahallesi-Berem Sokak, Kızılgüney Sokak, Uzun Piladan Kızılgüney Sokak’ta 29 Eylül’de 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışması sebebiyle is sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. 
 