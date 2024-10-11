Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Sapadere Kanyon Yolu'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde, ehliyeti geri alınmış bir safari sürücüsü ile ehliyetsiz araç kullanımına izin veren bir turizm firması hakkında cezai işlem uyguladı.

Yapılan kontrollerde, 07 HNK 61 plakalı araç ve sürücüsü A.Y. durduruldu. Yapılan sorgulamada, A.Y.'nin daha önce 2 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan bir trafik kazasında, 07 BBR 883 plakalı araçtan çıkarak yan taraftaki safari aracındaki turistlere kova ile su attığı ve bu nedenle trafik kazasına sebebiyet verdiği belirlendi. Bu olay sonrasında, A.Y.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el kondu.

10 Ekim 2024 tarihinde sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanarak yolcu taşıdığı tespit edilen safari sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-b maddesi gereğince 12.977 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, sürücünün sevk ve idaresindeki 07 HNK 61 plakalı safari aracının sahibi olan SÜVARİLER TURİZM firması hakkında da ehliyetsiz araç kullanımına izin vermekten dolayı 12.977 TL ceza kesildi. Yapılan incelemelerde, Süvariler Turizm isimli firmanın turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesinin olmadığı tespit edilerek, firmaya 64.344 TL idari para cezası uygulandı ve işletme safari faaliyetinden men edildi.