Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.

Cezalar Katlanacak

Şu anda eski tip ehliyetle trafikte yakalanan sürücüler için ceza miktarı 4 bin 64 TL iken, 2024 yılı itibarıyla bu cezanın 12 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Sürücüler, bu cezayla karşılaşmamak için belirtilen süre içinde başvurularını yapmak zorunda.

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için güncel ücretler şu şekilde:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL



Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler Ehliyet yenileme başvurusu sırasında istenen belgeler şunlardır:

-Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

-Eski sürücü belgesi

-Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

-Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

-Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)

KAYNAK: Haberi Bizde