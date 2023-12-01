Gündoğmuş’ta bulunan Eğrigöl Yaylası’nın rakımı 2.183 metreye ulaşıyor. Yayla, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ancak kar yağışı ile birlikte yaylanın çehresi de bambaşka bir görünüme kavuştu. Yaylanın karla kaplı görüntüsü, ziyaretçilerini adeta masalsı bir dünyaya götürüyor. Yaylada bulunan göl, karla kaplanan dağ ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor. Yaylanın karla kaplı görüntüsü, hafta sonu vatandaşların uğrak noktası haline gelmesi bekleniyor. Yaylaya gelen vatandaşlar, karın keyfini çıkararak bol bol fotoğraf çekecek.

KAYNAK: Alanya Postası