12-13-14 Ekim tarihlerinde yapılan Axa Sigorta Kupa Voley Turnuvasını 3'de 3 tamamlayan bölgenin gururu Alanya Belediyespor bugün mücadele ettiği Akkuş Belediyespor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Maç, Saat 16.00'da Ankara Başkent Voleybol Spor Salonu'nda oynandı.

"HEDEFTEN ŞAŞMADIK"

Maç öncesi "Hedefimiz Türkiye Finallerine katılmaktı" şeklinde açıklama yapan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Alanya'nın Efeleri Alanya'yı bir kez daha yanıltmayarak son 8'e kalmayı başardı. Tüm oyuncu ve teknik kadromuzu tek tek tebrik ediyor ve finallerde başarılar diliyorum."dedi.

