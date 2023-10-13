Organizasyonun basın toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Avrupa Teknik Delege Aggeliki Thoma, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Yarış Direktörü Onur Aydemir, Olimpik Takım Antrenörümüz Zekeriya Yücetürk, Milli Takım Sporcularımız Gültigin Er ve Enes Kızılcık katıldı. Avrupa Teknik Delege Aggeliki Thoma ve Yarış Direktörü Onur Aydemir yarış hakkında bilgi verdiler.

Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı “Bu organizasyon ülkemizin ve Alanya’mızın tanıtımı için çok önemli. Milli sporcularımız Gültigin ve Enes’ e başarılar diliyorum. Milli takımımızı temsil edecekler. Bu organizasyonda emeği geçen Gençlik Spor Bakanlığımıza, Federasyonumuza, İl Müdürlüğümüze ve Alanya Belediyemize vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

YALÇINKAYA “ 2025 MART AYINDA BİNLERCE SPORCU ALANYA DA OLACAK”

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya “ Organizasyon hazırlıklarımızda tüm kamu kurum kuruluşlarının çok ciddi bir katkısı var. Umarım bu emeğe değecek kaliteli bir organizasyon olacak. 32 yıl önce Alanya da triatlon başladığında spor turizmi dünyada gelişmemişti. Alanyalı turizmcilerin bunu düşünerek, hayal ederek 32 yıl önce sezonu uzatmak için planladıkları spor turizmi şuanda bu kadar art arda yapılan 2 lokasyondan birisi oldu. 2025 Mart ayında 1500-2000 yabancı sporcunun katılacağı organizasyon ile ilgili Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e görüşmelerimize başladık. İnşallah Başkanımızla birlikte 2025 yılı Mart ayında 1500-2000 yabancı sporcunun olduğu yarışın startını birlikte veririz. 3 yıldır İspanya da olan ve Olimpiyatlara hazırlanan ekibimizde; Olimpik takım antrenörümüz Zekeriya Yücetürk’le birlikte burada. Pazar günü de bizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum.” dedi.

Milli Takım Sporcumuz Gültigin Er “Yaklaşık 6-7 seneden beri milli sporcu olarak ülkemi ve bayrağımı Alanya Uluslararası yarışmasında temsil ediyorum. Bu benim için ve ülkem adına çok gurur verici bir durum. Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası yarışmalara katılıp Olimpiyat puanları topluyoruz. Kendi ülkemizde Alanya’mızda yapılan organizasyon diğer yarışmalara göre çok üst düzey bir seviyede kalıyor. Yıllardan beri süregelen bu yarışmada yarışmaktan çok mutluyuz. Federasyonumuz ve Belediyemizin destekleriyle her sene başarı grafiğimizi üst sıralamalara çıkardık. Bu senede listenin üst sıralarında bir sonuç almak için canla başla çalışıyoruz. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.



ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Triathlon denilince akla gelen yer Alanya. Geçen yıl en iyi organizasyon ödülünü, bir önceki yıl süreklilik ödülünü aldık. Çünkü biz Alanya olarak bir şeyi sadece yapmış olmak için değil en iyisini ve en faydalısını yapmakla övünürüz. Övünmekte de haklıyız. Dünyada süreklilik ödülünü alan 2 ülkeden birisiyiz. Birisi Almanya da biriside Alanya. Bunun için bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyona 23 ülkeden sporcular katılıyor. Milli sporcularımız Gültegin ve Enes’te yarışacak. Onlara Türk sporuna vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda sizlerden başarı bekliyoruz. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Sporun Başkenti Alanya’dan herkesi bu güzel organizasyona davet ediyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

YARIŞ PROGRAMI ŞÖYLE;

15 EKİM PAZAR

SAAT 07.30 YAŞ GRUPLARI ERKEK START

07.33 YAŞ GRUPLARI KADIN START

10.30 YAŞ GRUPLARI ÖDÜL TÖRENİ

12.00 ELİT KADIN START

14.30 ELİT ERKEK START

16.30 MADALYA TÖRENİ



KAPANACAK YOLLARA DİKKAT

14 Ekim Cumartesi günü antrenmanlar için saat 10.00 ile 12.00 arası; İzzet Azakoğlu Caddesi – Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı – Mesut Otel, Rıhtım Caddesi – Damlataş Caddesi – Bostancıpınarı Caddesi çift yön olarak; Atatürk Bulvarı Antalya Mersin gidiş tek yön olarak trafiğe kapalı olacaktır. 15 Ekim Pazar Günü saat 06.00 17.00 arası; İzzet Azakoğlu Caddesi – Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı – Mesut Otel, Rıhtım Caddesi – Damlataş Caddesi – Bostancıpınarı Caddesi çift yön olarak; Atatürk Bulvarı Antalya Mersin gidiş tek yön olarak trafiğe kapalı olacaktır.