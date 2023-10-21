Dünyanın gözü, İsrail-Filistin hattında. 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, saldırıların boyutu giderek artıyor. Sivillerin sıkça hedef alındığı savaşta ortaya insanlık dramına yol açan görüntüler çıkıyor.

Türkiye harekete geçti

Bunun üzerine Türkiye, tansiyonun düşmesi adına adımların atılmasın için önü oluyor. Öte yandan Gazze'de elektrik, su ve tıbbi malzemelerin tükenmesiyle bölgeye yardımlar da ulaştırıyor.

Hakan Fidan zirveye katıldı

Son olarak Gazze krizinin görüşülmesi için Barış Zirvesi düzenlendi.

Gazze’de insani yardım tırlarının girişi için Refah Sınır Kapısını açan Mısır, krizin görüşüldüğü zirveye ev sahipliği yapıyor.

Mısır'daki zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Zirvede, Gazze’deki krize ilişkin son gelişmeler ve Filistin olayının geleceği ele alındı. Fidan ve diğer temsilciler zirvede katılımcılara hitap etti.

"Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz"

Fidan, yaşanan katliama tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Binlerce sivil ölüyor. Böyle bir cezalandırmanın açıklaması olamaz. Sivillere karşı suçlar inşa edilmektedir. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Düşmanlıklar sona ermeli ve koşulsuz insani yardım başlamalı.

"Topraklarımızda kalacağız"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas zirvedeki konuşmasında, "Ayrılmayacağız, topraklarımızda kalacağız. İsrail hükümetine sesleniyoruz ablukayı kaldırın. Okul, hastane fark edilmeksizin siviller hedef alınıyor." diye ekledi.

"Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir"

Zirve kapsamında konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze'nin aralıksız bombalanması acımasızdır. Bu, kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılmasıdır. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve savaş suçudur." dedi.

KAYNAK: En Son Haber