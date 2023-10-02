Alanya Belediyesi, 1 Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlı vatandaşları unutmadı. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi’nin müdavimleri olan yaşlı vatandaşlar, bu özel günde düzenlenen organizasyonla kahvaltıda buluştu. Gedevet Park Orman’da düzenlenen organizasyonda yaşlılar kahvaltı ederken gün boyu temiz havanın tadını çıkardılar. Organizasyonda yaşlı vatandaşlara Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan da eşlik etti.

Günün anısına Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel etkinliğe katılan vatandaşlara karanfil hediye etti. Gün boyunca eğlenen, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar geçiren vatandaşlar kendilerine böyle bir imkan tanıyan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve tüm Alanya Belediyesi’ne teşekkür ettiler.