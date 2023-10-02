Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer Alanya Otogarı’nda üniversiteli öğrenciler için oluşturulan karşılama stantlarını ziyaret etti. Ziyarete Kaymakam Ürkmezer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldılar. Yeni eğitim-öğretim döneminde ilçemizde bulunan ALKÜ ve Alanya Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için Alanya otogarında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılama stantları oluşturuldu.

Stantları ziyaret ederek öğrencilere hoş geldiniz diyen Kaymakam Ürkmezer ilk olarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan, güvenlik ve suç önleyici çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı standı inceledi. Daha sonra Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversiteli gençlerin ilçemizde yapabilecekleri sportif faaliyetler, alabilecekleri kurslar ve etkinlikler hakkında bilgilendirmelerin ve kayıtların yapıldığı standı inceleyerek personellerden üniversiteleri gençler için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Son olarak Alanya Belediyesi standını inceleyen Kaymakam Ürkmezer Alanya Belediyesi tarafından öğrenciler için oluşturulan Kampüs Alanya Mobil Uygulaması hakkında bilgiler aldı.

“YURTLARIMIZI HAZIR HALE GETİRDİK”



Ziyarette açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer, “Yeni eğitim-öğretim yılı üniversitelerde başlıyor. İlçemizde ALKÜ ve Alanya Üniversitesi olmak üzere 2 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerimizde yaklaşık 20 bin öğrenci var. Öğrencilerimiz için oluşturulan karşılama ve bilgilendirme stantlarını inceledik. Stantlarımızda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından oluşturulan güvenlik, kadına şiddet ve narkotik konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Diğer yandan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Gençlik Merkezi stantlarında gençlerimizin yurt planlamaları, gençlik merkezine kayıtları ve alabilecekleri kurslar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Alanya Belediyesi’ne ait stantta ise öğrencilerimiz için Alanya hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca şehrimize gelen öğrencilerimize yemek ikramında bulunularak ücretsiz bir şekilde yurtlarına ulaşımlarını sağlıyoruz. Üniversitelerimiz ve kurumlarımızla birlikte öğrencilerimizi karşılayarak güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yurtlarımızın durumu ile ilgili ise bütün yurtlarımızın bakım, tadilat ve ihtiyaçlarını gidererek hazır hale getirdik. Yurtlarımıza başvuruda bulunan hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık. Hepsini yurtlarına yerleştirdik. Burada bu organizasyonu gerçekleştiren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, ilçemize gelen üniversiteli öğrencilerimize hoş geldiniz diyerek yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum’’ dedi.