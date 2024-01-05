Gözden kaçırmayın Süper Kupa Öncesi Büyük İddia! Arabistan Hükümeti Yasak Koydu

Ziyarette Toprak Razgatlıoglu, Başantrenör Serkan Oğuz, Menajer Serdar Esen ve oyuncularla bir süre sohbet etti. Başantrenör Serkan Oğuz ve Menajer Serdar Esen, Takım Kaptanı Emin Gök ile birlikte, Razgatlıoğlu’na forma hediye etti ve cumartesi günü oynayacakları ligin ikinci devresi ilk maçı olan Cizre Belediyespor maçına davet etti. Razgatlıoglu, ikinci devrede Alanya'nın Efeleri'ne başarılar dilerken, 6 Ocak Cumartesi günü (yarın) Cizre Belediyespor maçına gelip, Alanya Belediyespor’a destek vereceğini söyledi.