Çevreci Kent Alanya olgusunun geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bu yıl 13. kez düzenlenen Alanya Çevre Festivali, Belediye binası arkasında gerçekleştirildi. Festivale, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Belediye Başkan Danışmanları, Belediye Meclis Üyeleri, oda, dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KAYHAN: HER GÜNÜMÜZ ÇEVREYE DUYARLI OLSUN

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Festivalin açılışında konuşan ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, 5 Haziran’ın çok önemli bir farkındalık günü olduğunu belirterek, “Aslında her günümüz çevre günü olmalı. Bu farkındalık gününde de öğrencilerin neler ürettiğini, neler yapabileceğini göreceğiz. Her günümüzün mutlu, çevreye duyarlı olarak geçmesini diliyorum. Bu özel günde çevre dostu yaşamın önemine dikkat çekerken insanların geri dönüşüm, enerji ve su gibi konularda bilinçlenmesine neden olacak. Bu vesileyle insanlara temiz bir çevrede sağlıklı bir yaşam hakları olduğunu da hatırlatmak istiyoruz” dedi.

YILMAZ: FESTİVAL HEPİMİZE İLHAM VERİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise, Müdürlük olarak büyük bir özveriyle destekledikleri Festivalde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yılmaz, “Böyle anlamlı bir konuyu işleten, bu festivale katkı sağlayan 45 okulumuzun öğretmenleri, idarecileri ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Biz insanların çevre konusunda büyük sorumlulukları var. Çevre kirliliği, iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi, insanlığın karşısındaki en büyük sorunlardandır. Bu konuda geri dönüşüm ve sıfır atık çok önemli bir yere gelmiştir. Çevre bilincini yaymak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Ailelerin ve öğretmenlerimizin çocuklarımızı bilinçlendirmesiyle onları çevreye duyarlı bireyler haline getirmek en önemli görevlerimizdendir. Siz çocuklar bu dünyanın yarınlarısınız. Burada kazanacağınız bilgilerle sizler hem kendinizi hem de yaşayacağınız dünyayı şekillendireceksiniz. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusundaki her çalışmamız gelecek için çok önemlidir. Bu festivalin hepimiz için ilham verici olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

KOÇAK: ÇEVRE KONUSUNDA GİDİLECEK ÇOK YOL VAR

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, festivalde yer alan detaylar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. “Bugün bu festivalle geleceğe yatırım yapıyoruz” diye konuşan Koçak şu ifadelere yer verdi; “Alanya Belediyesi olarak organizasyonlarımıza baktığımız zaman, bizim en kıymetli, en renkli, en faydalı organizasyonlarımızın çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte yaptıklarımız. Daha iyi bir gelecek, daha güzel bir dünya yolunun çocuklardan geçtiğinin farkındayız. Aslında dünya değişik değişik birçok imtihandan geçiyor. 2021 yılı rakamlarına göre, sadece plastik atık 5 milyon 600 bin ton olarak gözüküyor. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü 2022 yılı rakamlarına göre ise biz atıklarımızın yüzde 30’unu geriye döndürebiliyoruz OECD rakamları da bunun yüzde 12 olduğunu ifade ediyor Almanya’da bu rakam yüzde 60’lara çıkmış durumda. Aslında gidilecek çok yol var, öğrenilecek çok şey var. Belediyemiz bünyesinde çevre konusunda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Büyük gayretlerle sıfır bir geri dönüşüm aracı Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teslim edildi. Halkımızın bu konuya katılımını destekleyecek yeni bir proje üzerinde duruyoruz ve bu anlamda da kendi personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Bugün birçok okulumuz da stantlarla, gösterilerle bize destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRKMEZER: DAHA İYİ NOKTAYA ULAŞACAĞIZ

Başkan Yardımcısı Koçak’ın ardından kürsüye gelen Kaymakam Fatih Ürkmezer ise , “Çevrenin korumasına ihtiyaç duyulmaya başlandıktan sonra Türkiye Çevre Bakanlığı’nın kurulmasıyla beraber aslında tam olarak bu konu ele alınmaya başlandı ve son dönemde de sıfır atık politikasıyla beraber önemli mesafeler kat edildi. Alanya Belediyemiz öncülüğünde kentimizde sıfır atık konusunda önemli işlere imza atılıyor. Milli Eğitim, yerel yönetimler, STK‘larla bu faaliyetlerin hepsi, başta geleceğimizin teminatı olan çocukların bilgilendirilmesi, bilinçlendirmesiyle olacak ve gelecek nesillere daha iyi aktarılmasını sağlayacak işte bu festivalde, bugün öncülüğünü yapıyoruz. Başta Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde adım attıkça, çevre konusunda daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Çocuklarımız büyüdüğünde bu makamlara daha da fazla bilinçle geldiklerinde, çevrenin korunmasına çok daha fazla katkı sağlayacaklardır” dedi. Konuşmalardan sonra Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, protokol üyeleri ile birlikte festival alanındaki stantları tek tek gezerek, öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ettiler. Öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Koçak, festivale olan katkılarından dolayı okullara katılım belgesi takdim etti.

YARIŞMALARI KAZANAN OKULLAR VE ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

İlkokullar arasında yapılan “Hayalimdeki Alanya Sahili ve Denizi Konulu Resim Yarışması” kapsamında birincilik ödülüne Bilgi Bulut İlkokulu’ndan Emirhan Zencirbağ, ikincilik ödülüne Hayate Hanım İlkokulu’ndan Elif Esra Taş ve üçüncülük ödülüne Cumhuriyet İlkokulu’ndan Emine Serap Yıldız layık görüldü. Öğrencilere ödül olarak protokol üyeleri tarafından bisiklet verildi. Okullar arasında yapılan “Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” kapsamında dereceye giren üç okul da ödüllerini aldılar. Atık pil toplama yarışmasının birincisi 391 kilogramla Hamit Özçelik İlkokulu ve Ortaokulu, ikincisi 203 kilogramla Avsallar Alaaddin Keykubat İlkokulu, üçüncü ise 170 kilogramla Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu oldu.

ALANYA’NIN EN GÜZEL BALKONLARI VE BAHÇELERİ SEÇİLDİ

Alanya Belediyesi’nin 1994 yılından bu yana düzenlediği En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması ödül töreni de Festivalde yapıldı. Çevre bilincini geliştirmek, vatandaşlara yeşili sevdirmek, kendi yaşam alanlarında bitkisel düzenlemelerle ve süslemelerle nefes alıp rahatlayabilecekleri alanlar oluşturmanın kolaylığını gösterebilmek gibi pek çok amacı bulunan yarışmada; balkon kategorisinde birinci Birsen Açıkalın, ikinci Büşra Akay, üçüncü Sevgi Şahin oldu. En güzel balkon mansiyon ödülünü; Gökmen Demirbaş, Huriye Tuncer, Şebnem Yıldız kazandı. Bahçe kategorisinde birinci Kerim Bilici, ikinci Hatice Er, üçüncü Yılmaz Cengiz oldu. En güzel bahçe mansiyon ödülü Fahriye Güler, Robin Leartmonth, Simin Shafiee’e verildi. Kazanan yarışmacılar yine protokol üyeleri tarafından ödüllerini aldılar. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından ulusal ölçekte koordine edilen ‘Eko Okul Çevre Programı’ kapsamında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yeşil bayrak başvurusu yapan 11 eko okulun yeşil bayrakları, TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörlüğü tarafından teslim edildi.

STANTLARDA ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ESERLER SERGİLENDİ

Festival alanında kurulan stantlarda okullarda çevre konulu resim, fotoğraf ve sıfır atık çalışmaları kapsamında atık malzemelerden öğrencilerin yaptıkları ürünler ve okullarda yaptıkları çevreci faaliyetler sergilendi. Alanda 35 okulun çevreci stantları yer aldı. Ayrıca Alanya Belediyesi’ne ait ortak stantlarda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan çevreci çalışmalar da vatandaşlara sergilendi. Festival kapsamında açılan stantta, Alanya’nın tescilli lezzeti fıstıklı limonata da büyük ilgi gördü.

YELKENCİ’NİN SANAT ESERLERİ RENK KATTI

Modern sanat çalışmalarıyla global sahnede tanınan sanatçı Şinasi Yelkenci’nin deniz çöplerinden yaptığı sanat eserleri, festival alanında katılımcıların beğenisine sunuldu. Denizden topladığı çöpleri kullanarak oluşturduğu eserlerle, global bir sanat akımı olan "Splash Trash Art" alanında dünya çapında tanınan bir isim olan ünlü sanatçının eserleri festivale renk kattı. Sanatında çevre bilincini ve doğanın korunmasını ön plana çıkaran Şinasi Yelkenci, çevre olgusunu birleştirerek toplumsal farkındalık yarattı.

ALTÜRK’ÜN FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ

Ayrıca festival kapsamında 2016 yılından bu yana Alanya Rotary Kulübü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Dip Temiz Tertemiz Etkinliğinde su altı fotoğraflarını çeken Ferit Altürk’ün su altı fotoğraf sergisi de yerini aldı. Sergi, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Çocuklar ve vatandaşlar, su altındaki ilginç yaşamla ilgili meraklarını ve su altındaki çevre kirliliğinin acı yüzünü sergi sayesinde görmek imkanı buldular.

FESTİVAL SAHNESİNDE MUHTEŞEM GÖSTERİLER

Alanında kurulan sahne, birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Hüseyin Girenes Fen Lisesi Vals Gösterisi ile başlayan performanslar, vatandaşların alkışları eşliğinde sürdü. Hidayet Görgün İlkokulu Jimnastik Gösterisi, Avsallar Alaettin Keykubat İlkokulu 1/B Sınıfı Geri Dönüşüm Defilesi, Demirtaş İlkokulu Ritim, Obaköy İlkokulu 3/C Sınıfı Geri Dönüşüm Şarkısı, Obaköy İlkokulu Ritim, Kızılcaşehir İlkokulu Geri Dönüşüm, Mahmutlar 50. Ahmet Keşoğlu İlkokulu Korosu, Özel Alanya Milletler Arası İlkokulu-Ortaokulu Geri Dönüşüm Defilesi, Özel Doğa Koleji Orkestrası, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası ve Özel TED koleji Orkestrası sahne aldılar.