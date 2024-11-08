Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Dubai çikolatası ile gündemde olan Antep fıstığında “küf ve aflatoksin” iddialarını değerlendirdi.

Antep fıstığında yaşanan bolluk ve düşen fiyatlar…

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, son günlerde Antep fıstığında yaşanan bolluk ve düşen fiyatlara dair uyarıda bulunarak, fıstığın ani şekilde piyasada fazlalaşmasının arkasında yatan sebeplerin halk sağlığını ilgilendiren riskler barındırabileceğine dikkat çekti.

Özellikle yakın zamanda haberlere de konu olan aflatoksin sorununa değinen Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Aflatoksin maddesi, bazı mantar türlerinin ürettiği ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan bir toksin olarak biliniyor. Kontrolsüz şekilde tüketilmesi halinde bu madde, karaciğer hasarından kansere kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.” dedi.

Halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturabilir

Geçtiğimiz günlerde aflatoksin tespit edilmesi nedeniyle Avrupa’ya ihraç edilen bazı Antep fıstıklarının geri gönderildiğine dair haberlerin gündeme geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Şimdi iç pazarda ucuz fiyata satılmaya başlayan fıstıkların, iade edilen bu ürünler olup olmadığı konusunda endişelerim var. Maalesef bu tür durumlarda, ‘dış piyasada satılamayan ve geri dönen ürünler iç piyasada tüketiciye sunulabilir mi’ diye korkular taşıyoruz. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturabilir, açıkça yurtdışına aflatoksin gibi sebeplerle satılamayan ürünlere yurtiçinde ne olduğunun tüketicilerle paylaşılması şart, gıda güvenliği çok önemli bir husus” ifadelerini kullandı.

Emin olmadığınız ürünlerden uzak durun!

Aflatoksin riski taşıyan ürünlerin özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, vatandaşlara Antep fıstığı tüketiminde daha temkinli olmaları çağrısında bulunarak, “Sağlığınızı riske atmamak adına Antep fıstığını bir süre tüketmemenizi öneriyorum. Aflatoksin gibi toksik maddelerin olası zararlarından korunmak için kalite ve güvenilirlik açısından emin olmadığınız ürünlerden uzak durun.” dedi.

Aflatoksin nedir?

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, aflatoksin konusunda kamuoyuna önemli bir uyarıda bulunarak, bu maddenin yaygın olarak bazı küf mantarları tarafından üretilen son derece tehlikeli bir toksin olduğunu belirtti.

Aflatoksinin özellikle Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus türü küf mantarları tarafından üretildiğini söyleyen Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu toksinlerin genellikle nemli ve sıcak ortamlarda kolaylıkla gelişebildiğini vurguladı.

Besinlerin uygun koşullarda saklanmaması durumunda küflerin hızla çoğalarak toksin üretebileceğini ifade eden Yılancıoğlu, özellikle tahıllar, fındık, fıstık, mısır ve bazı baharatlarda aflatoksin riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Uzun süreli ve sürekli tüketim durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, şöyle devam etti:

“Aflatoksine maruz kalmak, kısa vadede mide ve bağırsak rahatsızlıkları gibi hafif semptomlar gösterse de uzun süreli ve sürekli tüketim durumunda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle bu toksine uzun süre maruz kalan kişilerde karaciğer hasarı ve kansere kadar varan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.”

Karaciğer kanserinin, aflatoksinle uzun süreli temasın en tehlikeli sonuçlarından biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu kanser türünün genellikle tedaviye yanıtının zor olduğunu ve ölümcül seyredebildiğini vurguladı.

Aflatoksine bağlı olarak gelişen karaciğer kanseri hızlı bir ilerleme gösterebiliyor

Aflatoksinin karaciğer üzerinde yarattığı tahribatın geri dönüşü olmadığını belirten Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Karaciğer kanseri, dünyada en ölümcül kanser türlerinden biri olarak kabul edilir ve maalesef bu hastalığa yakalanan kişiler için yaşam beklentisi kanserin türüne göre düşüktür. Aflatoksine bağlı olarak gelişen karaciğer kanseri genellikle hızlı bir ilerleme gösterebilir ve teşhis konulduktan sonra hastaların 6 ila 12 ay içinde hayatını kaybetmesine yol açabilir,” dedi.

Fiyatın cazibesine kapılarak sağlığınızı riske atmayın

Bu nedenle tüketicilere önemli bir uyarıda bulunan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sağlıklı gıda tüketiminin önemine de dikkat çekerek, “Tükettiğiniz gıdaların üretim koşullarına, saklama ve depolama süreçlerine dikkat edin. Güvenilir ve iyi koşullarda saklanmış ürünleri tercih etmeye özen gösterin. Özellikle fıstık gibi riskli ürünlerde, fiyatın cazibesine kapılarak sağlığınızı riske atmayın. Gıda güvenliği konusunda bilinçli tüketici davranışları, aflatoksin gibi tehlikelerden korunmak için son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, aflatoksin kontaminasyonunu azaltmak için alınabilecek önlemler hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Üreticilerin, aflatoksin oluşumunu engellemek için tarla ve depolama süreçlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Tarladan sofraya kadar geçen süreçte her aşamada gerekli denetimlerin ve uygun saklama koşullarının sağlanması, bu toksinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde azaltabilir” şeklinde sözlerini tamamladı.