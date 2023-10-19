Astrologların bahsettiği bazı burç gruplarındaki insanlar, neşeli olarak gündeme gelebiliyorlar. Çünkü bu insanlar sürekli pozitif düşünerek adeta etraflarına mutluluk saçabiliyorlar. İşte söz konusu adeta doğuştan en neşeli 3 burç şu şekilde; Terazi burcu, İkizler burcu ve Yay burcu.