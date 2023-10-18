Astroloji insanların en çok merak duyduğu konuların başında geliyor. Durum böyle olunca bu alanla ilgili artık bir meslek grubu bile oluştu. Önsezi yeteneği güçlü ve zeka seviyesi yüksek olarak ön plana çıkabilen bazı insanlar, problem çözmedeki yetkinlikleri ve güçlü tahmin yetenekleri ile gündeme gelebiliyorlar. Ayrıca bu kişiler astrolojide de bazı burç gruplarında gösterilebiliyorlar. Bu nedenle astroloji tutkunlarının da ilgisini çekebiliyorlar. İşte söz konusu önsezi yeteneği ve zeka seviyesi adeta doğuştan güçlü 3 burç; Balık burcu, Akrep burcu ve Yengeç burcu.

