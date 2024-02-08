Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına Alanya’nın batısındaki kırsal mahallelerde devam etti. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, muhtarlar ve Cumhur İttifakı’na gönül vermiş vatandaşlar çalışmalarında Başkan Yücel’e eşlik etti. Alara, Çakallar, Saburlar, Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel her mahallede ilgiyle karşılandı.



“BİR 5 YIL DAHA HİZMETE TALİBİZ”

“Alnımızın akıyla 10 yıl boyunca Alanya'mızı elimizden geldiği kadar gayret ve çalışma sergileyerek bugünlere getirdik” diyen Başkan Yücel, “Alanya’yı, 2014 yılında Alara’dan Aydap’a kadar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, yerlisiyle, yabancısıyla, köylüsüyle, kentlisiyle bir tuttuk, çok iyi bir yapılanmayla, çok iyi bir kurumsallaşmayla, o günden bu yana kadar bu şehri dünyanın en huzurlu, en mutlu, en güvenli şehirlerinden birisi yapabilmek için çalıştık. Allah izin verirse yine sizlerin destekleriyle, birikimlerimiz, tecrübelerimiz, ekip arkadaşlarımızla hep birlikte mücadele edip, bir 5 yıl daha bu memlekete hizmet etmek istiyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Cumhur İttifakımızın büyükşehir adayı Hakan Tütüncü. 3 dönem Kepez Belediye Başkanlığı yapan ve şu anda da büyükşehirin yönetimine talip olan, tecrübeli bir belediye başkan adayı” dedi.



“KİMSEYLE ŞAHSİ SORUNUMUZ YOK”

“Söz konusu memleket olunca hepimiz her şeyden fedakarlık ederiz” şeklinde konuşan Başkan Yücel, “Bizim kimseyle şahsi bir sorunumuz yok, olamaz da. Ancak Alanya’da son 5 yılda yaşadığımız sorunların neredeyse yüzde 50’si bizim yetkimizde olmayan sorunlardı. Allah izin verirse hep beraber Antalya'da Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü'yü burada da biz Alanya adayı olarak Alanya'nın son 5 yıldır muzdarip olduğu konuları tek tek çözeceğiz. Bizim siyasi ahlakımızda, kişisel ahlakımızda her şey memleket ve devlet içindir. Devletimiz ve devletteki devamlılık esastır. Bunun için bugün yine yollara düştük. Bu memleketin öz evlatları olan, kırsaldaki ve beldedeki herkesin kapısını çalarak bu zamana kadar yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak için herkesin kapısının önünden geçmek isteriz” diye konuştu.



“SON 5 YILDA KIRSALA BÜYÜKŞEHİRDEN DAHA FAZLA HİZMET YAPTIK”

Alanya’nın son 5 yılda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alamadığını söyleyen Başkan Yücel, “Ben inanmadığım, bilmediğim hiçbir sözü söylemem. İddia ediyorum, Alanya Belediyesi olarak kırsal mahallelere Büyükşehir’in yaptığı hizmetlerden daha fazla hizmet ve yatırım yaptım. Bunu da büyük bir inançla söylüyorum. Vatandaşımızın her yönüyle yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şu anda 600’ün üzerinde araç ve iş makinesi olan bir belediyeyiz. İnanın kıstas vermeden anlatması çok zor; kocaman büyükşehirin bile Antalya genelinde 800 küsür aracı varken; Alanya Belediyesi'nin 600 araç ve iş makinesi var. Alanya Belediyesi olarak o kadar güçlü bir ekonomiye sahibiz ki göreve başladığımız dönemden bugüne kadar bütçemizi 30 kat artırdık. Şu anda merkez dahil en büyük bütçeye sahip bir şehir olduk. Cumhur İttifakı olarak bu şehre bir dönem daha hizmet etmek en büyük arzu ve hedefimiz. Çünkü bizim daha ideallerimiz var, hedeflerimiz var. Bu şehre katacak değerlerimiz var” dedi.



“YAYLALARDA YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK SAĞLIK OCAKLARI YAPTIK”

Alanya’nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Yücel, “Yaylalarımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek projeler ürettik. Sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Su depolarıyla yaylalarımızda yaşanan su sorunlarının önüne geçtik. Yaptığımız bir yayla programımızda sağlık ocağı talebi olmuştu. Çayarası Yaylamızda bir sağlık ocağı açtık. Yaz döneminde günlük ortalama 100 kişi faydalanıyor. Geçtiğimiz sene de Eğrigöl Yaylamızda bir sağlık ocağı inşa ettik ve hizmete açtık. Orada da tıpkı Çayarası Yaylası gibi yaz döneminde Çayarası’nın 3’te 1’i nüfus olmasına rağmen günde 100’den fazla vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Alanya çok daha fazlasını hak ediyor. Alanya, Antalya el ele vereceğiz en iyi hizmeti sizlere sunacağız” dedi.



BAŞKAN YÜCEL’DEN EĞRİGÖL’E CAMİ SÖZÜ

Sosyal ihtiyaçlar kadar dini ihtiyaçları da karşılayacak projelerin hazır olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Allah izin verirse sağlık ocağını açtığımız gibi inançlarımız vesilesiyle de Eğrigöl Yaylamıza bir cami alanı oluşturmak istiyoruz. Allah’ın izniyle buradaki arkadaşlar, bölge sakinleri ve siyasi iradeyle birlikte Eğrigöl'e yakışan bir caminin temelini hep birlikte atıp hep birlikte de ilk olarak cuma namazını beraber kılacağız. Allah nasip ederse memleket için elimizden geleni, taş üstüne taş koyarak gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Yücel’e her gittiği mahallede vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundular. “Bir dönem daha Yücel” ifadelerini kullanan vatandaşlar Başkan Yücel’i uzun süre ayakta alkışladılar.

Kaynak: Alanya Belediyesi