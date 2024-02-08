Sohbet havasında geçen ziyarette Başhekim Doç. Dr. Güler Gazi Caner’in sağlık sorunlarını dinleyerek muayenesini gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Ülkemizin sahip olduğu huzur, birlik ve beraberliği gazilerimize ebediyete intikal etmiş olan şehitlerimize borçluyuz. Biz sağlık çalışanları olarak onların yanında olmaya ve sağlıklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ben misafirperverliklerinden dolayı gazimize ve ailesine ailemize teşekkür ediyorum “diye konuştu.

Evde Sağlık hizmetinden memnuniyetini dile getiren Murat Caner:” Bizlerin hayatını bu kadar kolaylaştırdığınız evimizde sağlık hizmeti almamıza yardımcı olduğunu için sizin Başhekimimiz Yılmaz Bey nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum ”ifadelerini kullandı.