Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Demirtaş bölgesi halkıyla Demirtaş Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Binlerce vatandaş tarafından meşaleler, sloganlar ve marşlar eşliğinde karşılanan Başkan Yücel’e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, bölge mahallelerin muhtarları, Cumhur İttifakına gönül veren partililer ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Yücel’i sevgisi salonlardan doldu taştı.



“SİZLERİN DESTEĞİYLE BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ”

Salonu dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Başkan Yücel, ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya, üretmeye ve güzel işler yapmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Başkan Yücel, “Biz, bu bölgenin sahilinden yaylasına kadar her noktasına hizmet ettik. Sizlerin desteği ve sevgisi olmasaydı, benim ve ekibimin arkasında bir kale gibi durmasaydınız biz bu hizmetleri yapamazdık. Sizler 2014 ve 2019 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi Büyük Alanya’nın başkanlığına taşıdınız. Hep birlikte memleketimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Şimdi yeniden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili teşkilatlarımızla, vizyoner ve güçlü ekibimizle yeniden kutlu bir yola çıkıyoruz” dedi.



“VAATLERLE DEĞİL İCRAATLARLA BURADAYIZ”

“Biz, proje ve hizmetlerimizi planlarken, Alanya’yı bir bütün olarak düşündük” diyen Başkan Yücel, “Eşit ve adaletli şekilde hizmet ettik. Göreve geldiğimizde, ‘Merkezde ne varsa, kırsal mahallelerimizde de aynısı olacak’ demiştik. Artık, sözlerle vaatlerle değil, bitirdiğimiz işlerle, ortaya koyduğumuz eserlerle karşınızdayız. İşte bugün bir arada olduğumuz Demirtaş Kültür Merkezimizi bugünkü değeriyle 60 Milyon TL’lik yatırımla tamamladık. Bin kişilik düğün ve nikah salonları, Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesiyle, otopark alanı ile dört dörtlük bir şekilde hizmetinize sunduk” diye konuştu.



“DEMİRTAŞ’A DEĞER KATIYORUZ”

Demirtaş bölgesinin yıllardır kanayan yarası haline gelen pek çok soruna neşter vurduklarını söyleyen Başkan Yücel, “Ha yıkıldı ha yıkılacak denilen Demirtaş ve 22 mahalleye ulaşım sağlayan Demirtaş Köprüsü’nü yaparak hizmete açtık. Alanya Kalesi gibi değerli bir kültürel miras olan Syedra Kalesi’ni turizme ve kültürel mirasımıza kazandırmak için bakanlığımızla birlikte yapılan çalışmalara destek verdik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz yaz Syedra Antik Kenti’ni bizzat gezdi, inceledi. Sayın Bakanımız Syedra için ne gerekiliyorsa yapılacağının sözünü verdi. Doğa harikası Sapadere Konyonunu yaptığımız yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları cazibesini arttırıp turizme kazandırdık. Türkiye’deki 2 ekoturizm alanından biri olan Sapadere Kanyonu Demirtaş bölgesinin gelişimine önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.



“10 YILDA DEMİRTAŞLI NE İSTEDİYSE HAYATA GEÇİRDİK”

“Üretken Belediyecilik anlayışımızla eğitim bizim işimiz değil demedik, sağlık bizim işimiz değil demedik, nerede ne eksik varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diyen Başkan Yücel, “Demirtaş’ın en önemli tarihi değerleri arasında yer alan 800 yıllık Av Köşkü’nün restorasyonunu tamamladık. Kırsalda okumak isteyen tüm kız çocuklarımız için 2016 yılında 160 öğrenci kapasiteli Oba Kız Öğrenci yurdunu hizmete açtık. Çayarası Yaylamızda Çarşı Merkezini hizmete açtık. Dükkanları ile camisi ile yaylalarımızda yörük kültürünü yaşatıyoruz. Çayarası Çarşısında doğu bölgesi yayla sakinlerimiz için bir sağlık ocağını da hizmete açtık. Sağlık Ocağımız, doktorları ve ambulansıyla 5 yıldır yaylalarımıza hizmet veriyor. Bu yıl da, batı bölgemizde 23 yaylaya hizmet veren Eğrigöl Sağlık Ocağını ambulansıyla doktoruyla sağlık personeliyle dört dörtlük şekilde vatandaşımızın hizmetine sunduk. Başlattığımız asfalt seferberliği ile vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık” dedi.



“ALANYA’DA YÜCEL ANTALYA’DA TÜTÜNCÜ ”

“İnşallah Hakan Tütüncü Başkanımla Demirtaş’ın büyükşehirle ilgili ne sorunu varsa çözeceğiz” diye konuşan Başkan Yücel, “Önümüzdeki dönem DSİ ya da Büyükşehir ile sulama göleti projemizi hayata geçirerek bölgemizin sulama suyu problemini çözeceğiz. Demirtaş’ta turizm tesis alanında 0,30 olan emsali 0,80’ne çıkardık. Gelişimin ve yatırımın önünü açtık. Yeşilöz-Aydap Sahil yolunu bisiklet, yürüyüş ve koşu parkuru olarak düzenleyeceğiz. Yeşilöz bölgesi yapacağımız düzenlemelerle Alanya’nın en büyük spor ve yürüyüş alanlarından biri olacak. Demirtaş yeni yapılaşan ve gelişen bir bölge. Altyapı ve arıtma gibi büyükşehirin yapması gereken hizmetlerdeki yetersizlikleri biliyoruz. Alanya’da Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz. AK Parti’nin gerçek belediyecilik anlayışı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik misyonunu birleştirerek Büyük Alanya’yı daha ileriye taşıyacağız, bölgemizi ve Demirtaş’ı kalkındıracağız” ifadelerini kullandı. Başkan Yücel’in konuşması tüm salon tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Salonu dolduran binlerce vatandaş Başkan Yücel’e “seninleyiz” sloganları atarak destek verdi.



“ALANYA CUMHUR İLE HİZMETE DOYACAK”

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından konuşan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül de, “Alanya’nın 102 mahalle ve 84 yaylasına durmadan, duraksamadan hizmet eden Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayımız Adem Murat Yücel’i Cumhur İttifakı olarak, teşkilat olarak gece gündüz demeden çalışarak yeniden hizmet yolunda göreve getireceğiz. Arkasındayız. Yapacağız. Başaracağız. Desteğinizle, yolumuz, bahtımız açık bir şekilde bu şehre hizmet edeceğiz. Alanya’da Yücel, Antalya’da Tütüncü diyecek, Alanya’yı hizmete doyuracağız” diye konuştu.



“EN İYİ HİZMETİ ADEM BAŞKANDAN ALDIK”

Alanya’da görev yapan 102 mahalle muhtarı adına söz alan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve İspatlı Muhtarı Hasan Yüksel ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile aldığımız hizmeti başka hiçbir şekilde almadık. Bazen bana kızıyorlar, niye savunuyorsun diyorlar. Ben isimleri savunmuyorum. Ben hizmeti savunuyorum. İsmin değil, hizmetin peşindeyim. Bugüne kadar da en iyi hizmeti Adem Başkandan aldık. Sağ olsun, var olsun” dedi.