Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu. Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor.



ANTALYA VE ALANYA'DA TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli yağışlar olacağını bildirerek, Antalya ve Alanya için 'turuncu kodlu uyarı' yaptı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Bu yağışların, özellikle kırsal alanlarda tarım ve ulaşım üzerinde de etkili olabileceği kaydedildi.