Alanya, yeniden sağanak yağışın etkisine giriyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve gün içerisindeki en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece arasında kalması tahmin ediliyor. Yağışların etkisinin daha fazla hissedileceği bildirildi.

Meteorolojiye göre güncel hava durumu tahmini şöyle:

Vatandaşlara, özellikle 2 ve 3 Aralık tarihleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında gerekli tedbirleri almaları, sel riski taşıyan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Alanya'da hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.