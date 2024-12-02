Aile hekimleri, performans kriterlerine dayalı yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık 2023 tarihleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği vurgulandı. Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için çağrıda bulunarak, bu kararın sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Hekim Birliği Sendika Başkanı Mehmet Ulusan, "Bugünden itibaren hekimler olarak 5 gün iş bırakacağız" diyerek, eylemlerinin sebeplerini ve hedeflerini dile getirdi. İş bırakma eyleminin, hekimlerin haklarını savunma ve sağlık sistemindeki olumsuzluklara dikkat çekme amacı taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi