DEVA Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’nın 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Parti binasında düzenlenen genel kurula DEVA Partisi Antalya İl Başkanı Özlem Arlıer, DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Umut Özkan ile partililer katıldı. Divan oluşturulması ile başlayan genel kurulda önce saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından faaliyet raporu ile mali rapor okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.



Genel kurulda konuşan İlçe Başkanı Özkan, partinin 2020’de kurulduğunu hatırlatarak, “Genel Başkanımız Ali Babacan dürüst, işini iyi yapan, özellikle daha önce siyasette olmayan vatandaşlarımızı DEVA Partisi’nde yer almaya davet etti. Bunun üzerine kurucu yönetim kurulundaki çoğu arkadaş gibi ülkemizin karanlıkta olduğunu düşündüğümüz bir dönemde içimizde bir umut ışığı yandı. Gönüllü olarak başvuruda bulunduk. 3 Temmuz 2021 tarihinde Babacan’ın katılımıyla birinci olağan ilçe kongremizi başarıyla gerçekleştirdik. Alanya’mızda ve ülkemize insanların hayatlarına olumlu dokunacak, yönetim ve politikalarda söz sahibi olacak, siyasi yelpazenin tam ortasında ana akım bir parti olarak Babacan önderliğinde DEVA Partisi ile yola çıktık. Çalışanın, çaba gösterenin, hak edenin kazandığı, alın teri ve akıl teri dökenlerin, bilek gücünün kazandığı bir Türkiye oluşturmak için yola çıktık. DEVA Partisi Genel Merkezi’nin çalışkanlığının bir sonucu olarak 25 ayrı konuda eylem planları hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sunduk. DEVA Partisi’nin ilk kurulma sebepleri bugün daha da artarak devam ediyor. Bu eylem planları güncelliğini hala koruyor. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine giderken şu soruları sorduk. Korku mu? Umut mu? Depresyon mu? Mutluluk mu? Çatışma mı? Barış mı? Baskı mı? Özgürlük mü? Otokrasi mi? Demokrasi mi? Bu soruların cevabı DEVA Partili olarak doğal olarak umut, mutluluk, barış, özgürlük ve demokrasi idi. Bunun sonucu Antalya’dan DEVA Partisi milletvekili adayı olmamasına rağmen DEVA için CHP diyerek Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını sonuna kadar yerelde destekledik. Seçim sonuçlarının açıklandığı akşam saatlerine kadar inandık, emek verdik ama olmadı. Üzüldük ama bırakmadık. Çocuklarımız ve geleceğimiz için en ufak umut kalıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi

“MASAYA OTURMAKTAN PİŞMALIK DUYMADIK”

DEVA Partisi Antalya İl Başkanı Özlem Arlıer de, “Bilikte iyisiyle, kötüsüyle bir genel seçim atlattık. Döndük arkamıza baktık. Ne yapmalıydık, ne yapmamalıydık. Bunların değerlendirmesini hep beraber yaptık. Çok güzel amaçlarla birliktelik oluşturduk. Genel başkanımızın dediği gibi hiçbir zaman o masaya oturmaktan da pişmalık duymadık. Çünkü ilkelerimiz çok açıktı. Amaçlarımız ülkemizin geleceği içindi. Biz bu inançla yine bu güzel çalışmlara destek sağlayarak önümüzdeki yerel seçimde yine emeğimizi ortaya koyarak sonuçta daha güzel başarılarla geçireceğimize inanıyoruz. Bu konuda sizlerin de çok büyük çaba harcayacağızdan hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bundan sonra daha sık görüşerek bu çabaları birlikte yürüteceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut ilçe başkanı Umut Özkan’ın tek aday olduğu seçimde yönetime seçilen kişiler şu isimlerden oluştu:

İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL

Cem Sak

Cengiz Aksoyer

Kadir Hüseyin Birer

Dudu Tezcan

Şahin Ali Bayar

Hasan San

Okan Kapancı

Hakan Allahverdi

Esra Şenyurt

Fevzi Koç

Ayşe Tayyar

Münevver Alış

Fatma Şirin

Hüsna Başpınar

Turan Çıtak

Murat Özgün

Ateş Mutlu

Erhan Aydınlar

Ümran Yavuz

Emine Şahin

KAYNAK: Gerçek Alanya