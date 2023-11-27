Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarı verdiği Antalya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından oluşan dev dalgalar Kaleiçi Yat Limanı’nda etkili oldu. Falezlere çarpan ve mendireği aşan dalgalar limandaki bağlı teknelere zor anlar yaşattı. Bağlı olduğu noktadan kopan bir tur gemisi ile 2 balıkçı teknesi battı. Bir çok tekne zarar görürken sahipleri, batmaması için yoğun çaba sarf etti. Limanın yürüyüş yılları ve teknelerden kopan tahta parçaları denizin üzerini kapladı.



Fırtınanın ardından limanın son hali ile dron ile görüntülendi. Görüntülerde limanın döven dev dalgalar, suyun kahverengiye dönmesi, deniz yüzeyindeki atıklar, botla batan teknenin batan parçasını çekme çalışması, batan tur teknesi, dalgaların mendireği aştığı anlar yer aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)