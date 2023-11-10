Kaza, bugün öğle saatlerinde Alanya'nın Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. D-400 Karayolu üzerinde A. Y. (54) yönetimindeki araç ile H. H. K.’in (60) kullandığı araç çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Kezziban Özçelik ve diğer araç sürücüsü Küçükcömmen ile yanında yolcu olarak bulunan Hülya Mert (42) yaralandılar. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Yaralılardan Kezziban Özçelik ve Hülya Mert’in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Gerçek Alanya